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Посмотрите, как выглядит бургер по-беларуски в Грузии
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Беларус Алексей Ластовский, находясь в Грузии, трапезничал в баре Sma. В меню его внимание привлек «Belarus burger», о чем он написал в Facebook. Беларус добавил: «Сработал маркетинг – не смог отказаться от «бургера по-беларуски». Видимо, взыграл патриотизм.
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Беларус Алексей Ластовский, находясь в Грузии, трапезничал в баре Sma. В меню его внимание привлек «Belarus burger», о чем он написал в Facebook. Беларус добавил: «Сработал...
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