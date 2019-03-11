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Посмотрите, как выглядит бургер по-беларуски в Грузии

12.03.2019 17:07 — Разное | KYKY  
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Беларус Алексей Ластовский, находясь в Грузии, трапезничал в баре Sma. В меню его внимание привлек «Belarus burger», о чем он написал в Facebook. Беларус добавил: «Сработал маркетинг – не смог отказаться от «бургера по-беларуски». Видимо, взыграл патриотизм. 


Оказалось, от обычного бургера «беларуский» отличается тем, что в его составе есть, конечно, картошка. «Изюминка» в том, что нарезана она мелкой соломкой. Стоит блюдо 15 лари – то есть около 12 рублей. Ластовский также отметил, что владелец заведения – беларус. А это многое объясняет.

 
 
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Беларус Алексей Ластовский, находясь в Грузии, трапезничал в баре Sma. В меню его внимание привлек «Belarus burger», о чем он написал в Facebook. Беларус добавил: «Сработал...
 
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