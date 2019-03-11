В Гродно с аукциона наконец продали старинный костел и территорию вокруг него

Бывшая собственность «Гроднопромтехники» на улице Понемуньской — в том числе и переделанный под склад неоготический костел — были проданы на открытых торгах во вторник, 12 марта, сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Это третий аукцион, на котором потенциальным покупателям предлагали комплекс зданий. Изначально за 16 построек просили 4 млн рублей, но за время последующих аукционов, на которые никто не регистрировался , начальная цена снизилась до 738 тысяч рублей.

Примечательность лота в том, что на территории предприятия находится небольшой старинный костел, который считается памятником архитектуры . Он был построен в 70-е годы XIX века. В 1993 году часовню обследовали историки. Тогда там был обнаружен барельеф с гербом короля Августа I из серого песчаника конца XVII века, который когда-то находился над въездом в Старый замок. Барельеф был передан в Гродненский историко-археологический музей. Конкретно историей католического храма в Понемуни никто не занимался. Существует одна фотография 1916 года с изображением храма. Старожилы рассказывали историкам, что рядом с костелом несколько десятков лет назад были найдены два старинных захоронения. Что с ними стало далее — неизвестно.

На очередные торги зарегистрировался один покупатель. Итоговая сумма сделки составила 774 тыс. рублей. Новым владельцем недвижимости в Понемуни стал частный предприниматель Андрей Буяновский. Пока бизнесмен очень осторожно говорит о планах:

— Впереди достаточно много предварительной работы, в том числе нужно привести здания в порядок, оценить степень износа помещений. Что там будет, пока не ясно. Но будем отталкиваться от того, что сейчас там функционирует производственная база, — отметил предприниматель.

На вопрос, собирается ли он восстанавливать бывший храм, предприниматель ответил, что над этим он еще не думал — и этом добавил, что не исключено, что вскоре и сам там будет молиться.