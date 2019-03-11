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В Гродно с аукциона наконец продали старинный костел и территорию вокруг него
Бывшая собственность «Гроднопромтехники» на улице Понемуньской — в том числе и переделанный под склад неоготический костел — были проданы на открытых торгах во вторник, 12 марта,
Это третий аукцион, на котором потенциальным покупателям предлагали комплекс зданий. Изначально за 16 построек просили 4 млн рублей, но за время последующих аукционов, на которые
На очередные торги зарегистрировался один покупатель. Итоговая сумма сделки составила 774 тыс. рублей. Новым владельцем недвижимости в Понемуни стал частный предприниматель Андрей Буяновский. Пока бизнесмен очень осторожно говорит о планах:
— Впереди достаточно много предварительной работы, в том числе нужно привести здания в порядок, оценить степень износа помещений. Что там будет, пока не ясно. Но будем отталкиваться от того, что сейчас там функционирует производственная база, — отметил предприниматель.
На вопрос, собирается ли он восстанавливать бывший храм, предприниматель ответил, что над этим он еще не думал — и этом добавил, что не исключено, что вскоре и сам там будет молиться.
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Бывшая собственность «Гроднопромтехника» на улице Понемунской, в том числе и переделанный под склад неоготический костел, были проданы на открытых торгах.
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