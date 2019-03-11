В Китае обнаружили древний гроб с изображениями четырех мифических существ

Китайские археологи во время раскопок в южной провинции Гуйчжоу обнаружили лакированный гроб времен династии Мин (1368−1644). Согласно предположению ученых, возраст находки составляет около 500 лет. Об этом пишет ТАСС.



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Как сообщило агентство «Синьхуа», находка была сделана в одной из трех гробниц династии Мин в уезде Вэнъань в северо-восточной части провинции. По мнению сотрудников института культурных реликвий и археологических исследований Гуйчжоу, усыпальница была построена в 1581 году в период правления императора Ваньли (1572−1620).

Как передает агентство, на поверхности артефакта нанесены изображения четырех мифических существ Древнего Китая: Лазурного дракона, Алого феникса, Черной черепахи и Белого тигра. Стены самой гробницы украшены изображениями бонсая и журавлей.

По информации «Синьхуа», археологам также удалось обнаружить в усыпальнице различные ценности, среди которых золотые и серебряные шпильки, серьги и браслеты из благородных металлов. В гробнице были найдены также человеческие останки (фрагменты костей и зубов).

По словам археологов, результаты их работы внесут весомый вклад в изучение погребальных традиций династии Мин.