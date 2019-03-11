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Участники «Квартета И»: что бывает, если залезть в чужой телефон?

12.03.2019 17:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Участники «Квартета И»: что бывает, если залезть в чужой телефон?
Герои «Громкой связи» проверяют свои отношения. © / Кадр из фильма

Участники «Квартета И» Леонид Барац и Ростислав Хаит, работавшие над сценарием отечественной версии и сыгравшие в фильме, ответили на вопросы «АиФ».

По сюжету, семеро друзей (три семейные пары и один холостяк) во время вечеринки в загородном доме решают сыграть в игру – звонят и отвечают на звонки по громкой связи, а также зачитывают вслух приходящие и отправленные сообщения, демонстрируя другу другу полную открытость. В процессе игры отношения подвергаются серьёзным испытаниям, ибо у каждого в шкафу полно скрытых скелетов.

Нет никакого смысла жизни

Владимир Полупанов, «АиФ»: Ваш фильм «День выборов» был про то, что честных выборов быть не может. Теперь вы сняли кино про то, что настоящей дружбы и искренней любви тоже нет?

Л.Б.: Наоборот, фильм про то, что и любовь, и дружба существуют. Только любовь является оправданием всего, что происходит в нашей жизни. Только она удерживает людей вместе независимо ни от чего. 

Р.Х.: В фильме любовь и дружба подвергаются испытанию, но они настоящие.

– Вы называете свой фильм «адаптацией». Честно говоря, я не очень понял, что и зачем вам пришлось «адаптировать», ведь Паоло Дженовезе снял универсальное и понятное в любой стране кино про отношения между людьми.

Л.Б.: Мы внесли много своего юмора. Надеюсь, ярче и интереснее стали диалоги, и какие-то фразы запомнятся и «уйдут в народ». Я играю в фильме не очень глубокого человека, прожектёра, который, в частности, говорит: «Нет никакого смысла жизни. Как может быть смысл у того, что, не спросив, тебе дали и, не предупредив, отберут?» Этой фразы в «Идеальных незнакомцах» нет. С другой стороны, убрали то, что было бы не очень понятно нашему зрителю.

Р.Х.: Например, герои итальянского фильма беседуют о биодинамическом вине. Этот разговор совершенно неинтересен нашему зрителю. «Идеальные незнакомцы» – хороший фильм, но он прошёл ограниченным прокатом. Надеюсь, наше кино посмотрит гораздо больше зрителей.

Участники «Квартета И»: что бывает, если залезть в чужой телефон?
Ростислав Хаит и Леонид Барац. Фото: Кадр из фильма

Наши телефоны – наши враги?

– У Бориса Гребенщикова есть песня «Серые камни на зелёной траве» со словами: «Наши телефоны будут наши друзья». В этом фильме телефоны скорее враги, потому что обнажают тайны, которые разрушают жизнь героев.

Р.Х.: Телефон – такой же естественный атрибут жизни, как обувь. Когда-то ведь люди ходили босиком. А сейчас в ботинках. Нельзя же сказать, что ботинки – наши враги или друзья. 

Л.Б.: Не телефоны, а люди сами себе враги. Телефоны – это инструмент самоистязания. Проблемы в отношениях между людьми были всегда. Просто мобильники сделали их очевидными. На мой взгляд, человеческая природа не поменялась с появлением гаджетов. И раньше считалось постыдным читать чужие письма. Они хранились в ящиках под замком. Стараюсь не залезать в телефон жены без спроса. И не потому, что я такой хороший, а, скорее, из чувства самосохранения. Но доступность сделала искушение явным. Если мобильник супруги лежит перед глазами, и вдруг на экране высвечивается сообщение, нужно проявить чудеса порядочности и мужества, чтобы отвести глаза и не прочитать. Я не настолько мужественный. Принципы принципами, но, если твоя жена тебе изменяет, к чёрту порядочность (смеётся)…

Участники «Квартета И»: что бывает, если залезть в чужой телефон?
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– В том, что премьера фильма назначена на 14 февраля, есть коварство и злой умысел? Ведь День всех влюблённых может превратиться в день всех разлюбленных...

Р.Х.: Не думаю. Если отношения крепкие, то людям, может быть, будет полезно после просмотра чуть-чуть поругаться, ненадолго разойтись и снова сойтись, таким образом проверив себя. Мне кажется, наоборот, зрители наберутся дополнительного опыта и понимания жизни. Им станет проще жить – они увидят, что у многих людей схожие проблемы. Просто нужно быть более лояльным, терпеливым, толерантным, интеллигентным. Мой брат сказал хорошую фразу: «Интеллигентность – это понимание того, что рядом тоже люди». Понять, что рядом тоже человек, сложно. Кажется, что только ты прав, только у тебя переживания, только ты имеешь право на что-то. На самом деле рядом тоже люди.

Л.Б.: У нас была встреча с Паоло Дженовезе (режиссёр «Идеальных незнакомцев». – Ред.), который сказал, что ему хотелось сделать финал тяжёлым. «Жить в неправде хуже, чем когда это всё вскрывается», – сказал он. Он снял финал, как будто никакой игры и не было. По его мнению, в такие игры играть нельзя ни с друзьями, ни с любимыми. У каждого из нас должны быть секреты друг от друга или слова, не предназначенные для ушей любимых людей. Ты любишь свою маму (или жену), но в разговоре с другом, будучи обиженным, можешь сказать что-то такое, что маме (или жене) покажется предательством. Но, с твоей точки зрения, это не так, ведь ты на самом деле любишь маму (или жену). Важно доверять друг другу. Доверие, как мне кажется, это не когда ты можешь заглянуть в телефон, убедиться, что там всё хорошо, и положить его на место, – а не заглядывать в телефон и знать, что всё хорошо.

– «Нужно быть правдивым, так легче спать», – сказал ваш коллега Камиль Ларин в интервью по поводу фильма. А возможно ли это – быть правдивым до конца и со всеми?

Л.Б.: Невозможно. Время от времени я слышу в программе у Познера, когда гость говорит: «Я никогда не вру». Думаю, ровно в этот момент он соврал. Никогда не врать невозможно. Но стараться быть ближе к правде – всегда приятно.

Р.Х.: Думаю, что каждый человек врёт раз 15–20 в день. По мелочи.

– Герои, которых вы играете, изменяют своим жёнам. Как вы их оправдываете?

Р.Х.: Человек в основе своей существо полигамное. Мой герой давно в браке, и ему хочется разнообразия. Да, он может заставить себя не изменять. Но,  если подавлять в себе желание изменить, будет портиться характер. Он будет несчастлив сам и сделает жизнь близких таковой. Либо ты изменяешь, но сохраняешь свой брак. Либо не изменяешь, мучаешься и превращаешь свою жизнь и близких в ад. Что хуже? Не знаю. Это всегда дилемма.

Участники «Квартета И»: что бывает, если залезть в чужой телефон?
Камиль Ларин и Мария Миронова. Фото: Кадр из фильма

Плохое всегда на поверхности

– Почему хозяин дачи, которого играет Камиль Ларин, оказался самым положительным, я бы сказал, почти непорочным человеком?

Л.Б.: По сценарию, он старше всех нас. И решил для себя важную вещь – он любит свою жену, хочет быть с ней и готов сделать всё, чтобы быть с ней. Зрительницы должны любить этого героя. Потому что он оставляет надежду, что есть мужчины, которые так могут.

– Страшно ли было погружаться в глубины низменной природы человечества?

Р.Х.: Если погружаться постепенно, а не сразу уходить в глубину, то не страшно. Но любить жизнь, зная о ней всю правду, как говорил Довлатов, есть истинное мужество.

Л.Б.: В том-то и дело, что плохие качества всегда на поверхности и к ним апеллировать значительно проще. Люди всегда воровали, воевали, убивали, хоронили убитых, оплакивали их. И снова начинали воевать. Такова человеческая природа. Если это случается в жизни, конечно, нужно сопротивляться, но понимать, что это будет всегда, тоже нужно. 

– Стоит ли играть людям в игру «Громкая связь», чтобы проверить отношения?

Л.Б.: Если вы хотите проверить отношения, загляните в себя, а не в чужой телефон.

Р.Х.: Имеет смысл посмотреть наш фильм, чтобы понять, что играть в эту игру не стоит.

 
 
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В прокат вышла трагикомедия «Громкая связь» – ремейк итальянского фильма «Идеальные незнакомцы» Паоло Дженовезе.
 
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