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В Беловежской пуще появились первые весенние птицы-мигранты

12.03.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Фенологические наблюдения – важнейшая и неотъемлемая часть научной работы любого национального парка. Летопись природы (которая, к слову ведется в Беловежской пуще с начала 50-х годов) ХХ ст. отражает практически все сезонные явления в жизни векового леса и окрестностей, всех обитателей; эти данные, накапливаясь год за годом, дают возможность увидеть уникальную картину изменений окружающей нас естественной среды – потеплений и похолоданий, ранних и поздних весен, тёплых и суровых зим, особенностей осени и самых жарких летних месяцев. Как правило, именно наши пернатые соседи раньше всех чувствуют смену времен года, одним из важнейших признаков которой является количество света, изменения длительности дня и ночи, определяющие суточные или, говоря научным языком, циркадные ритмы поведения животных.

«Выдающийся русский писатель-натуралист Михаил Пришвин делил весну на несколько периодов: весна света, весна воды, весна травы… Тёплая солнечная погода последних выходных дней в Беловежской пуще позволила с уверенностью констатировать приход «весны света». Именно так называют это время между зимой и весной ученые-фенологи. Заметно дольше длится световой день, солнце начинает пригревать по-весеннему, но это тепло пока ненадежное… Безусловно, часть оседлых и оставшихся на зимовку птиц, сразу реагируют на первые яркие солнечные дни. Их реакцию нельзя еще назвать настоящим брачным поведением – это пока репетиция, т.к. после того, как наступят пасмурные дни, а, возможно, и снежные и морозные – будет перерыв в их брачном поведении. По ночам регулярно слышна весенняя вокализация сов. Уже во всю устраивают воздушные пируэты, разбившиеся на пары, вороны. В последние солнечные дни запели песенки большие синицы и обыкновенные лазоревки, но как только солнце скрылось и пришла пасмурная погода – пение прекратилось. Наверное, многие местные жители и гости Беловежской пущи слышали первую в этом году барабанную дробь пестрого дятла. А еще в лесу можно было услышать достаточно необычный звук – громкий, резкий свист, его издают поползни. Это тоже брачное поведение, но как только погода станет более пасмурной – свист так же прекратится. Подготовку к брачному поведению начали и красавицы-сойки: они, как бы нехотя, издают тихое воркование и мяуканье, но отличающееся от воркования самцов во время настоящего ухаживания, более мягким и тихим звуком. Так что пернатые певцы уже заметили начало «весны света», но пока еще это нельзя назвать брачным периодом – все ещё впереди…

В Беларусь пришла весна! По-настояшему неожиданным и одновременно приятным стало появление в местах своего регулярного гнездования первых серых гусей и серых журавлей. 10 февраля одиночные пары этих красивых птиц были отмечены вблизи урочища Злятино на юго-западной окраине Беловежской пущи (сообщение Ивана Коляды). Данные регистрации, с одной стороны, не являются чем-то действительно феноменальным – дело в том, что в последние годы, растёт численность зимующих серых журавлей на востоке соседней Польши. Кроме того, в предыдущие зимы единичные факты зимовки гусей и журавлей фиксировались и на территории нашего Национального парка. Практически в тот же день в пойме реки Лесная Правая у деревни Селище Большое отмечена большая белая цапля (сообщение Виктора Андрушкевича). 11 февраля в окрестностях деревни Панасюки пара лебедей-кликунов по-весеннему громко «трубила» на местной, пока ещё замёрзшей, залитой торфоплощадке. Несколько дней подряд 6 гусей-гуменников регистрируются на реке Лесная у деревни Угляны (сообщение Виталия Кузько). Там же 11 февраля отмечены первые чибисы (сообщение Ивана Иванюковича). Все эти наблюденияя можно с уверенностью констатировать именно как факт первого весеннего появления всех вышеперечисленных водно-болотных видов птиц, т.к. в период декабрьских наблюдений, а так же прошедших специализированных «Зимних учётов водных и околоводных птиц в Беловежской пуще» регистраций данных видов отмечено не было.

«Весна света» уже пришла в Беловежскую пущу. Ещё немного и она плавно перейдёт в следующую фазу, которую фенологи именуют «весной воды».

Вадим ПРОКОПЧУК.

 
 
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В Беловежской пуще появились первые весенние птицы-мигранты
 
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