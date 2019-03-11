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Ужас! В Одессе коляску с ребенком сдуло в море

12.03.2019 17:55 — Разное | Партизан  
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Мать прыгнула за ребенком в холодную воду. Их обоих спас случайный очевидец.

В Одессе ураганный ветер сдул с пирса в Черное море коляску с ребенком. Об этом в Facebook сообщил пользователь Василий Бушаров, ставший 11 марта свидетелем случившегося на пляже «Аркадия». 

«Аркадия. Пляж. Сидим, смотрим на море. Справа на пирсе замечаем суету. Там несколько взрослых людей. Один из парней снимает одежду. Причем снимает очень быстро. Неужели захотелось искупаться? Вода не теплее 5 градусов. Прыгает в воду с дальней стороны пирса», - написал очевидец. 


По его словам, примерно через полминуты на пирс подняли женщину, а еще через несколько секунд – малолетнего ребенка. Оба потерпевших были живы. Затем на пирс из воды выбрался молодой мужчина. 

«Люди кутают ребенка в одежду. Скоро уходят с пляжа. Ветер был такой силы, что коляску с ребенком сдуло с пирса. Мама, прыгнула за ним следом. Думаю, что если бы не случилось рядом того парня, то утонули бы оба. Спаслись. Или правильно сказать спас», - акцентирует очевидец. 

Он также отметил, что коляску никто доставать из воды не стал – она осталась в море. Очевидец также разместил в Facebook видеозапись, на которой – «затонувшая» коляска.





 
 
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Мать прыгнула за ребенком в холодную воду. Их обоих спас случайный очевидец.
 
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