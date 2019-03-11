Иранскую правозащитницу приговорили к бичеванию и 38 годам тюрьмы





Насрин Сотуде с мужем





Об этом пишет The Guardian со ссылкой на мужа правозащитницы Резу Хандана (Reza Khandan).





Сотуде известна тем, что активно защищала права активистов иранской оппозиции и женщин, выступающих против обязательного ношения хиджаба. В июне прошлого года она была арестована правоохранительными органами Ирана.





В 2010 году Сотуде уже подвергалась аресту. Тогда суд приговорил ее к шести годам тюрьмы за «угрозу национальной безопасности». Отбыв половину срока, правозащитница вышла на свободу. Европейский парламент вручил ей премию имени Сахарова в области прав человека.





Нынешний приговор считают суровым даже по меркам Ирана. Кроме того, он был вынесен через несколько дней после того, как новым главой судебной власти Исламской республики был назначен Эбрагим Раиси (Ebrahim Raisi). Раиси является протеже аятоллы Хаменеи.





Его назначение аналитики рассматривают как ослабление политического влияния президента Ирана Хасана Роухани, который считается сторонником умеренного течения в иранской политике, и усиление позиций консерваторов.









11 марта вопрос о преследовании Сотуде был вынесен на рассмотрение Совета ООН по правам человека. Спецдокладчик ООН по правам человека в Иране Джавид Рехман (Javaid Rehman) заявил, что в этой стране наблюдается усиление репрессий против правозащитников, адвокатов и активистов, борющихся за трудовые права.





Причем репрессии усилились после того, как Вашингтон стал последовательно вводить и усиливать санкции в отношении Ирана.





8 мая 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе и восстановлении всех ранее отмененных антииранских санкций. Поводом стало то, что, по мнению американских чиновников, Иран поддерживает международные террористические организации – в первую очередь ливанское шиитское движение «Хезболла», палестинский ХАМАС и афганское движение «Талибан».