В вузе спасателей пройдет День открытых дверей





23 марта в Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь по адресу г. Минск, ул. Машиностроителей, 25, состоится День открытых дверей. Школьники и их родители смогут получить подробную информацию о вступительной кампании, ознакомиться с условиями обучения и проживания, а также учебно-лабораторной базой университета. Начало в 11.00.





