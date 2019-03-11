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В вузе спасателей пройдет День открытых дверей
12.03.2019 — Разное | Вороновская газета
23 марта в Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь по адресу г. Минск, ул. Машиностроителей, 25, состоится День открытых дверей. Школьники и их родители смогут получить подробную информацию о вступительной кампании, ознакомиться с условиями обучения и проживания, а также учебно-лабораторной базой университета. Начало в 11.00.
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23 марта в Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь по адресу г. Минск, ул. Машиностроителей, 25, состоится День открытых дверей. Школьники и их...
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