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Прямые линии в Вороновском районе

12.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Прямые линии в Вороновском районе

15 марта с 11.00 до 12.00 заместитель  председателя Вороновского райисполкома, курирующий вопросы экономики, Галина Юзефовна Шарко по телефону 2-14-53 проведет прямую линию по вопросам защиты прав потребителей.

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15 марта с 10.00 до 12.00 заместитель директора представительства Белгосстраха по Вороновскому району Виталий Леонидович ФИЛИПЧИК по телефону 2-12-35 проведет прямую линию по теме «Страхование граждан и юридических лиц».

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16 марта с 9.00 до 12.00 управляющий делами Вороновского райисполкома Галина Францевна МАРТИНКЕВИЧ по телефону 2-12-73 проведет прямую линию.

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19 марта с 10.00 до 12.00 начальник Вороновского районного отдела Следственного комитета Алексей Александрович КАШЛЕЙ по телефону 2-02-41 проведет прямую линию.

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20 марта с 10.00 до 11.00 председатель суда Вороновского района Рита Иосифовна ГЛОТЬКО по телефону 2-03-67 проведет прямую линию по вопросам организации работы суда.

 
 
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15 марта с 11.00 до 12.00 заместитель  председателя Вороновского райисполкома, курирующий вопросы экономики, Галина Юзефовна Шарко по телефону 2-14-53 проведет прямую...
 
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