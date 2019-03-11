В ближайшие 10 лет Volkswagen выведет на рынок 70 новых электромобилей

Гвоздем прошедшей во вторник отчетной пресс-конференции концерна Volkswagen Group стало заявление его главы Герберта Дисса о грядущем расширении и без того масштабной программы электрификации модельного ряда немецкого автогиганта.





Напомним, что кроме Volkswagen в концерн входят бренды Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley и Bugatti, большая часть которых также готовится к переходу от автомобилей с традиционными ДВС на электрокары и системы автопилота. Доля машин с бензиновыми и дизельными моторами в общем объеме продаж Volkswagen Group постепенно будет снижаться до минимума — и произойдет это быстрее, чем планировалось изначально.

По словам Дисса, в ближайшие 10 лет концерн выведет на рынок в общей сложности 70 новых электромобилей — против 50, которые предусматривал предыдущий вариант «электрической» стратегии Volkswagen. Соответственно общий объем производства электрокаров автогигантом согласно пересмотренному прогнозу к 2030 году должен увеличиться с 15 до 22 миллионов единиц!



Volkswagen I.D.

В случае реализации задуманного к тому времени на электромобили будет приходиться до 40% всех продаж Volkswagen Group. Масштабная «электрическая» стратегия, рассчитывают управленцы концерна, уже к 2025 году позволит Volkswagen снизить на 30% средний показатель выбросов CO 2 по модельному ряду по сравнению с 2015 годом. До 2023 года концерн инвестирует в электрификацию около 30 миллиардов евро.

Первенцем электрической программы стал серийный кроссовер Audi E-Tron, уже поступивший в европейскую продажу. В этом году должен быть представлен и электрический Porsche Taycan, на который уже собрано более 20 тысяч заказов. Затем последуют массовые модели на платформе MEB — это семейство Volkswagen I.D. (хэтчбек, кроссовер и минивэн ), а также серийные версии недавно показанных в Женеве концептов Seat el-Born и Skoda Vision iV . И это, как понимаете, будет только начало!