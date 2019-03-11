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Весеннее снижение тарифов от автобусного парка №2 и дополнительные скидки для студентов
С началом весны растаяло не только на улице, но и в тарифах на международные маршруты.
Автобусный парк №2 снижает стоимость билетов по следующим маршрутам:
Мозырь-Гомель
Мозырь-Могилев
Лельчицы-Гомель
Ельск-Минск
Ельск-Гомель
А для студентов предоставляется дополнительная скидка 50%
Бронирование и справка по телефону 8 (029) 289 00 33
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Ездить с автобусным парком №2 теперь ещё приятнее!далее...
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