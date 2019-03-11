Весеннее снижение тарифов от автобусного парка №2 и дополнительные скидки для студентов

С началом весны растаяло не только на улице, но и в тарифах на международные маршруты.

Автобусный парк №2 снижает стоимость билетов по следующим маршрутам:



Мозырь-Гомель

Мозырь-Могилев

Лельчицы-Гомель

Ельск-Минск

Ельск-Гомель



А для студентов предоставляется дополнительная скидка 50%



Бронирование и справка по телефону 8 (029) 289 00 33

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