В МИД Беларуси вызван посол Польши для пояснений о пересмотре оценок деяний Ромуальда Райса

Белорусская сторона ожидает от властей Польши публичных официальных комментариев по поводу пересмотра оценок деяний хорошо известного белорусам полевого командира Ромуальда Райса (Бурого). Об этом заявил БЕЛТА начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.



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Заявление о пересмотре оценок деяний Ромуальда Райса было опубликовано на сайте Института национальной памяти Польши. Отвечая на вопрос, как МИД Беларуси намерен реагировать на подобные шаги, пресс-секретарь сказал: "Преступник, лично отдававший приказы и участвовавший в убийстве мирных жителей белорусских деревень на Подляшье, не может быть обелен ни в глазах белорусов, ни в исторической памяти других здравомыслящих людей. Польскими учеными собрано достаточно доказательств его злодеяний. На основе фактов, а не теоретических рассуждений, сделаны соответствующие выводы следствия комиссии Института национальной памяти в 2005 году. Нужно иметь зрелость и смелость, чтобы это признать".

"Нашу особую озабоченность вызвал откровенный цинизм отдельных польских "исследователей", на выводы которых опирается заявление Института национальной памяти. В частности, в его оправдание они констатируют, что Бурый имел возможность "сжечь не пять, а гораздо больше белорусских деревень в повяте Бельск-Подляшский", - подчеркнул Анатолий Глаз.

"Мы ожидаем от властей Польши публичных официальных комментариев относительно того, является ли такая оценка действий Бурого официальной точкой зрения и насколько это соотносится с шагами по выстраиванию диалога, в том числе исторического, которые были предприняты сторонами в последнее время. Для дачи соответствующих пояснений в МИД вызван посол Польши", - добавил официальный представитель белорусского МИД.