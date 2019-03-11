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Лунинецкого стрелка доставили в минский военный госпиталь

12.03.2019 18:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Медики оценивают его состояние как тяжелое, он был госпитализирован с огнестрельным ранением головы и находится без сознания.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64254.php

Лунинецкого стрелка доставили в минский военный госпиталь

Житель Луниннца, который задержан по подозрению в совершении убийства трех человек, с огнестрельной раной головы доставлен в больницу в Минск, сообщили в СК.

Вечером 8 марта в деревне Озерница Лунинецкого района Брестской области были убиты две женщины и мужчина. По подозрению в совершении тройного убийства был задержан 66-летний житель Лунинца, который после расправы пытался покончить с собой. Позднее он был доставлен в больницу с огнестрельным ранением.

"В данный момент состояние мужчины оценивается врачами как тяжелое. Он по-прежнему находится без сознания, а для дальнейшего лечения был переведен в минский военный госпиталь", - рассказала в эфире "Альфа-радио" во вторник официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

По ее словам, возле палаты обвиняемого выставлен конвой.

Она также сообщила, разрешения на хранение оружия у мужчины не было.

"В ходе обыска по месту жилища подозреваемого был обнаружен порох и патроны", - сказала Гончарова.

 
Теги: Минск
 
 
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  Медики оценивают его состояние как тяжелое, он был госпитализирован с огнестрельным ранением головы и находится без сознания. Житель Луниннца, который...
 
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