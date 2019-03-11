ИП из Барановичского района скрыл от налоговой более 25 тысяч рублей

Уголовное дело за уклонение от уплаты налогов возбуждено в отношении ИП из Барановичского района. Три года мужчина скрывал от налоговой реальный доход, представляя ей недостоверную информацию. Заместитель начальника Барановичского межрайонного отдела управления ДФР КГК Республики Беларусь по Брестской области Владимир Артем рассказал:



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— На протяжении 2013—2016 годов гражданин умышленно занижал размер дохода, получаемого от купли-продажи подержанных автомобилей из Европы. Он представлял в налоговую инспекцию недостоверные данные о результатах своей предпринимательской деятельности. Всего по итогам проверки ему было доначислено более 25 тысяч рублей подоходного налога и налога на добавленную стоимость.



Предприниматель вину признал и частично возместил в бюджет недоплаченные ранее налоги. Тем не менее ответственности ему не избежать.