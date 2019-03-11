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ИП из Барановичского района скрыл от налоговой более 25 тысяч рублей
12.03.2019 18:52 — Разное | Виртуальный Брест
Уголовное дело за уклонение от уплаты налогов возбуждено в отношении ИП из Барановичского района. Три года мужчина скрывал от налоговой реальный доход, представляя ей недостоверную информацию. Заместитель начальника Барановичского межрайонного отдела управления ДФР КГК Республики Беларусь по Брестской области Владимир Артем рассказал:
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Уголовное дело за уклонение от уплаты налогов возбуждено в отношении ИП из Барановичского района. Три года мужчина скрывал от налоговой реальный доход,...
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