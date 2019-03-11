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Все важнейшие инфраструктурные объекты Брест сдаст в мае

12.03.2019 18:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Все важнейшие строительные объекты в Бресте будут сданы в мае. Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук сегодня после посадки деревьев в парке 1000-летия Бреста рассказал, когда ждать завершения работ:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64250.php

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— В мае сдаем новый автовокзал, завершаем работы на улице Орджоникидзе, Партизанском проспекте, бульваре Космонавтов. 15 мая пускаем движение по Кобринскому путепроводу. К 1 августа должен быть готов к сдаче Западный обход. Еще одна стройка — два современных туалета на пункте пропуска «Варшавский мост», тот, кто пересекает границу, знает, как это важно. Все сделаем максимально ко II Европейским играм. Через Брест будет идти транзитный поток.


К тысячелетию Бреста в городе уже сделано очень многое, а всего появится 30 новых объектов. Александр Рогачук рассказал, что "реанимированный" городской сад будет готов к июлю.

27 июля, накануне 75-летия освобождения Бреста, на площади Ленина состоится грандиозный ночной концерт, вести который согласился известный российский ведущий Петр Татарицкий. А кульминацией торжеств станет «Миллениум», который пройдет 6—8 сентября, а не 13—14, как предполагалось ранее. К этому времени будет запущен новый фонтан на улице Советской, который, по словам Рогачука, станет самым необычным фонтаном в Беларуси.

 
Теги: Брест
 
 
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  Все важнейшие строительные объекты в Бресте будут сданы в мае. Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук сегодня после посадки деревьев в парке...
 
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