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Все важнейшие инфраструктурные объекты Брест сдаст в мае
12.03.2019 18:52 — Разное | Виртуальный Брест
Все важнейшие строительные объекты в Бресте будут сданы в мае. Председатель Брестского горисполкома Александр
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— В мае сдаем новый автовокзал, завершаем работы на улице Орджоникидзе, Партизанском проспекте, бульваре Космонавтов. 15 мая пускаем движение по Кобринскому путепроводу. К 1 августа должен быть готов к сдаче Западный обход. Еще одна стройка — два современных туалета на пункте пропуска «Варшавский мост», тот, кто пересекает границу, знает, как это важно. Все сделаем максимально ко II Европейским играм. Через Брест будет идти транзитный поток.
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Все важнейшие строительные объекты в Бресте будут сданы в мае. Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук сегодня после посадки деревьев в парке...
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