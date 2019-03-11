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8 Марта — с цветами. Где купить букеты цветов в Солигорске?

12.03.2019 — Разное | Soligorsk News  
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1 марта 2019 20:55 1680

8 Марта - с цветами. Где купить букеты цветов в Солигорске?

Автор: Эдуард Кидяев. Автор статьи: Светлана Архипова.

На календаре уже весна, а с ней и первый праздник – международный женский день. Милые дамы ждут подарков. И, конечно же, цветов. Ведь ничто не красит женщину так, как букет цветов, подаренный ей с душой. Поэтому внимательные мужчины в праздник и накануне его выстраиваются в очереди, чтобы порадовать букетами своих прекрасных половинок.

8 Марта — с цветами. Где купить букеты цветов в Солигорске?

Заранее позаботились о том, чтобы удовлетворить возросший спрос на цветочные весенние букеты, в Солигорском райисполкоме. Кроме цветочных павильонов, точек в магазинах и супермаркетах, цветы можно будет приобрести у индивидуальных предпринимателей и других продавцов, которые реализуют эту продукцию. В Солигорском райисполкоме принято решение, согласно которому с 5 по 9 марта будут выделены дополнительные торговые места. Таких точек 26, из них 20 в Солигорске, 6 – в Солигорском районе.

Сообщаем нашим читателям, где можно будет приобрести цветы.

8 Марта — с цветами. Где купить букеты цветов в Солигорске?

В Солигорске это улица Ленина (в районе доме 1Б, возле магазина «Кристалл»; в районе кинотеатра «Зорка Венера», на нижнем ярусе аллеи; возле магазина «Коктейль» в конце улицы);

улица Ленинского Комсомола ( в районе вокзала; а также возле дома 11, возле магазина «Промтовары»);

улица Козлова (в районе Солигорского районного территориального Центра социального обслуживания; на остановке недалеко от почтового отделения №7 Солигорского зонального узла электросвязи Минского филиала РУП «Белтелеком», на остановке возле филиала БИТУ «Солигорский горнохимического колледж»);

улица Заслонова ( возле «Строймаркета», на остановке возле собора Рождества Христова и возле «Златки-2» На улице Железнодорожной купить цветы можно будет в районе ресторана «Дом семейных торжеств», на бульваре Шахтеров — в районе закусочной «Корица» и магазина «Мир света», на Набережной – возле Центра технического творчества детей и молодежи, на улице Богомолова — в районе школы № 10, на улице Судиловского — в районе отделения ОАО «Беларусбанк».

8 Марта — с цветами. Где купить букеты цветов в Солигорске?
8 Марта — с цветами. Где купить букеты цветов в Солигорске?

Также дополнительные точки будут созданы на улице Лесной в районе Солигорской больницы, на улице Молодежной в районе магазина «Радуга», на проспекте Мира в районе салона «Новый образ», на улице Октябрьской в районе гипермаркета «Билд».

В городском поселке Старобин цветы будут реализовывать на улице Краснознаменной, в районе универмага, на улице Советской возле РКБО и по улице Коржа возле торгового центра Солигорского райпо.

8 Марта — с цветами. Где купить букеты цветов в Солигорске?

В Красной Слободе дополнительные точки появятся на улице Советской возле кафетерия «Василек» Солигорского райпо, на улице Горького возле магазина «Родны кут», а также по улице Клинической в районе Краснослободской городской больницы.

Не оставьте женщин без цветов в первый праздник весны!

Автор статьи и фото: Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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