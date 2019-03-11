Погоня за катафалком в Бобруйске окончилась задержанием пьяного ритуальщика. Он «хотел покататься»

В Бобруйске в ночь на 10 марта работник предприятия ритуального обслуживания угнал служебный транспорт. За руль он сел нетрезвым и устроил погоню, сообщает «Коммерческий курьер».

На микроавтобус «ГАЗ», который двигался по зигзагообразной траектории, обратили внимание сотрудники ГАИ и последовали за ним. Увидев их машину, водитель попытался скрыться. Его задержали возле дома № 218 на улице Бахарова.

Выяснилось, что микроавтобус принадлежал УКДП «Ритуальное обслуживание», а за рулем ее находился работник этого же предприятия — ранее судимый 30-летний бобруйчанин. Он был пьян — содержание алкоголя в его крови составило 1,3 промилле. Он стащил ключи от машины из шкафчика в офисе предприятия — «просто хотел покататься».

В отношении мужчины составлено 28 административных протоколов, возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства.