Президент США Дональд Трамп во вторник подверг критике современные самолеты из-за сложности управлениями ими.

"Самолеты становятся слишком сложными для того, чтобы на них летать. Пилоты больше не нужны, а нужны специалисты в области компьютерных технологий из Массачусетского технологического института", - написал американский лидер в своем аккаунте в Twitter.

Он добавил, что подобный "слишком сложный" подход свойственен и другим сферам человеческой деятельности.

"Я наблюдаю подобное все время, и это касается разных продуктов. Всегда пытаются сделать ненужный шаг вперед, тогда когда зачастую старое и простое - намного лучше", - отметил Д.Трамп.

Президент США указал, что "высокий уровень сложности создает опасность".

"Не знаю, как вы, но я не хочу, чтобы Альберт Эйнштейн был моим пилотом. Я хочу (видеть - ИФ) прекрасных профессиональных летчиков, у которых технически есть возможность легко и быстро брать в свои руки контроль над самолетом", - сказал Д.Трамп.

Его слова прозвучали на фоне того, как ранее ряд стран и авиакомпаний ввел временный запрет на полеты авиалайнеров Boeing 737 MAX 8. На такой шаг они пошли после того, как самолет данного типа разбился в Эфиопии. Среди государств, которые уже приостановили полеты Boeing 737 MAX 8 в своих воздушных пространствах - Великобритания, Малайзия и Австралия.

Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.