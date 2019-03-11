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Литовская служба расследования финпреступлений занимается возможным мошенничеством с криптовалютой Miner one, переехавшей в Харьков

12.03.2019 17:53 — Разное | Интерфакс  
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Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) проводит расследование возможного мошенничества руководителей проекта криптовалют Miner one, сообщил портал новостей delfi.lt со ссылкой на представителя СРФП по связям с общественностью Руту Андрюшкайте.

"В эти дни следовали СРФП провели процессуальные действия, необходимые в досудебном расследовании. Одному лицу предъявлены подозрения в крупном мошенничестве", - заявила она.

Как сообщает портал, основным руководителем проекта является Пранас Слушнис, в команде Miner one работал и бывший руководитель Go Vilnius Дарюс Удрис.

Портал сообщает, что с февраля по май 2018 года проект собрал у инвесторов 8 213 единиц виртуальной валюты, в мае, когда валюта конвертировалась, в действующих ценах она была оценена почти в $4,5 млн долларов США.

Delfi.lt утверждает, что руководители проекта публиковали видеозаписи о том, что за эти деньги были приобретены контейнеры и оборудование для майнинга криптовалюты.

В феврале 2019 года бизнесмены информировали, что вывозят контейнеры с оборудованием в Харьков, затем коммуникация прекратилась.

Решение о переезде в Харьков, как отмечали в компании, было принято на основании результатов опроса с учетом низкой цены на электроэнергию в Украине, а также в связи с тем, что (по данным Miner one) в Украине компаниям, занимающимся добычей криптовалют, не нужно будет получать лицензию для осуществления своей деятельности.

"Мы надеемся, что цена на биткоины в скором времени вырастет, и майнинг станет более прибыльным благодаря более низким ценам на электроэнергию", - подчеркнули в Miner one, сообщив, что все решения компании были основаны на оптимизации расходов.

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) проводит расследование возможного мошенничества руководителей проекта криптовалют Miner one, сообщил...
 
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