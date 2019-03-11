Пассажиропоток аэропорта Минска в январе-феврале вырос на 15,4%

Национальный аэропорт Минск в январе-феврале 2019 года обслужил почти 604,2 тыс. пассажиров, что на 15,4% превысило показатель аналогичного периода прошлого года, сообщается на сайте авиапредприятия.

Самолетовылетов за два месяца текущего года обслужено свыше 4 тыс. (рост на 12%).

В том числе за февраль число обслуженных в аэропорту самолетовылетов превысило 1,9 тыс. (прирост на 12,4%), пассажиров - 284,3 тыс. (прирост на 15,9%).

Национальный аэропорт Минск предоставляет весь комплекс аэропортовых услуг. Взлетно-посадочная полоса (длина - 3,641 км, ширина - 60 м) и светосигнальное оборудование Siemens позволяют осуществлять посадку всех типов воздушных судов.

В 2017 году аэропорт обслужил свыше 4,5 млн пассажиров, что на 10,3% превысило показатель 2017 года.