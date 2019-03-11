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Посол Польши вызван в МИД Беларуси для пояснений в связи с оправданием военного преступника Ромуальда Райса

12.03.2019 17:17 — Разное | Интерфакс  
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Посол Польши в Минске вызван в министерство иностранных дел Беларуси для пояснений в связи с пересмотром Институтом национальной памяти Польши оценок деяний полевого командира Ромуальда Райса ("Бурого"), казенного за геноцид белорусов.

"Для дачи соответствующих пояснений в МИД вызван посол Польши", - заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Он подчеркнул, что преступник, лично отдававший приказы и участвовавший в убийстве мирных жителей белорусских деревень на Подляшье, не может быть обелен ни в глазах белорусов, ни в исторической памяти других здравомыслящих людей.

"Польскими учеными собрано достаточно доказательств его злодеяний. На основе фактов, а не теоретических рассуждений, сделаны соответствующие выводы следствия комиссии Института национальной памяти в 2005 году. Нужно иметь зрелость и смелость, чтобы это признать", - сказал представитель белорусского внешнеполитического ведомства.

При этом А.Глаз отметил, что "особую озабоченность вызвал откровенный цинизм отдельных польских "исследователей", на выводы которых опирается заявление ИНП". "В частности, в его оправдание они констатируют, что "Бурый" имел возможность "сжечь не пять, а гораздо больше белорусских деревень в повяте Бельск-Подляшский", - продолжил пресс-секретарь.

"Мы ожидаем от властей Польши публичных официальных комментариев относительно того, является ли такая оценка действий "Бурого" официальной точкой зрения и насколько это соотносится с шагами по выстраиванию диалога, в том числе исторического, которые были предприняты сторонами в последнее время", - резюмировал А.Глаз.

Р.Райс ("Бурый") — польский военный преступник. В январе-феврале 1946 года банда Р.Райса совершила массовое убийство 79 белорусов в Восточной Польше, признанное впоследствии актом геноцида.

Персона "Бурого" является объектом героизации для праворадикальных политических сил Польши, что вызывает осуждение со стороны политиков Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Посол Польши в Минске вызван в министерство иностранных дел Беларуси для пояснений в связи с пересмотром Институтом национальной памяти Польши оценок деяний...
 
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