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В Великобритании пройдёт очередное голосование по Brexit: какие варианты исхода событий?

12.03.2019 18:21 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. В парламенте Великобритании состоится очередное голосование по Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если 12 марта депутаты проголосуют против соглашения в нынешнем виде, то уже 13 марта там же пройдет голосование за так называемый жесткий Brexit – выход из ЕС без сделки.

Великобритания согласовала с ЕС документ по границе Северной Ирландии

Напомним, накануне Терез Мэй удалось согласовать с Европейским Союзом документ по границе Северной Ирландии.

В Великобритании пройдёт очередное голосование по Brexit: какие варианты исхода событий?
 
 
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Новости Великобритании. В парламенте Великобритании состоится очередное голосование по Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если 12 марта депутаты...
 
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