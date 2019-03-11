|
В Великобритании пройдёт очередное голосование по Brexit: какие варианты исхода событий?
Новости Великобритании. В парламенте Великобритании состоится очередное голосование по Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если 12 марта депутаты проголосуют против соглашения в нынешнем виде, то уже 13 марта там же пройдет голосование за так называемый жесткий Brexit – выход из ЕС без сделки.
Напомним, накануне Терез Мэй удалось согласовать с Европейским Союзом документ по границе Северной Ирландии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Великобритании. В парламенте Великобритании состоится очередное голосование по Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если 12 марта депутаты...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)