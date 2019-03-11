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У берегов Китая столкнулись два судна: 12 человек пропали без вести
Новости Китая. У берегов Китая столкнулись два судна: 12 человек пропали без вести. ЧП произошло в Восточно-Китайском море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рыболовецкая лодка столкнулась с другим кораблем, в результате 14 моряков оказались в воде. Двух из них удалось найти. Остальные всё еще считаются пропавшими без вести. На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция.
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Новости Китая. У берегов Китая столкнулись два судна: 12 человек пропали без вести. ЧП произошло в Восточно-Китайском море, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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