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Вадим Гигин: «То, что совершил Ромуальд Райс Бурый – это преступления»

12.03.2019 18:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Польше оправдали военного преступника, который в 1946 году сжег пять белорусских деревень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше оправдали «Бурого», который сжёг 5 белорусских деревень. Позиция историков и МИД

В 1948 году Райс был арестован и приговорен к смертной казни. Суд признал, что отряд Бурого убивал людей по признаку национальности и вероисповедания. В основном православных белорусов.

Вадим Гигин: «То, что совершил Ромуальд Райс Бурый – это преступления»

Сейчас же Институт национальной памяти Польши оправдал Райса и признал, что сделанные тем же Институтом в 2005 году выводы об его участии в геноциде этнических белорусов якобы были «ошибочными» и «не соответствуют фактам».

Вадим Гигин: «То, что совершил Ромуальд Райс Бурый – это преступления»

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальный наук БГУ: 
Те события, которые имели место на Белосточчине в 1946 году, то, что совершил Ромуальд Райс Бурый – это преступления. И это нужно признавать. Нужно уметь смотреть в свое прошлое широко раскрытыми глазами. Убийство женщин, детей, стариков, зверские убийства – какими бы мотивами они не оправдывались – это убийства, и они такими должны быть названы.

Я думаю, что подобные шаги, когда военных преступников реабилитируют, никоим образом не способствуют улучшению двухсторонних отношений. Все-таки нужно видеть в истории мост, который соединяет народы.
 
 
Ссылка на источник 24
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Новости Беларуси. В Польше оправдали военного преступника, который в 1946 году сжег пять белорусских деревень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Польше...
 
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