ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Показать историю». В Музее белорусской государственности открылась выставка, посвящённая Конституции страны

12.03.2019 17:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Главный документ страны сквозь призму прошлого и настоящего предлагают рассмотреть в Музее государственности. 12 марта здесь открылась выставка, посвященная основному своду закона Беларуси – Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оригинальные документы, газетные публикации, рабочие материалы того времени... В них – история создания документа.

«Показать историю». В Музее белорусской государственности открылась выставка, посвящённая Конституции страны

«Показать историю». В Музее белорусской государственности открылась выставка, посвящённая Конституции страны

Экспертом и консультантом выставочного проекта выступил один из авторов текста действующей Конституции – доктор юридических наук, профессор Григорий Василевич.

«Показать историю». В Музее белорусской государственности открылась выставка, посвящённая Конституции страны

Вероника Тыворовская, заведующий филиалом Национального исторического музея белорусской государственности:
У нас будут представлены оригиналы Конституции 1994 года и оригинал Конституции 1994-го с изменениями по результатам республиканского референдума 1996 года.

Мы старались показать и историю: как это проходило, какие этапы она проходила, какие изменения принимались. В то же время у нас часть экспозиции посвящена жизни современного общества – как Конституция действует в нашей стране.

Выставка призвана показать и рассказать о том, как развивалось белорусское общество и государство в течение 25-летней суверенной истории.

«Показать историю». В Музее белорусской государственности открылась выставка, посвящённая Конституции страны
Фото. В Музее белорусской государственности открылась выставка, посвящённая Конституции
«Показать историю». В Музее белорусской государственности открылась выставка, посвящённая Конституции страны
Фото. В Музее белорусской государственности открылась выставка, посвящённая Конституции
«Показать историю». В Музее белорусской государственности открылась выставка, посвящённая Конституции страны
Фото. В Музее белорусской государственности открылась выставка, посвящённая Конституции
«Показать историю». В Музее белорусской государственности открылась выставка, посвящённая Конституции страны
Фото. В Музее белорусской государственности открылась выставка, посвящённая Конституции
«Показать историю». В Музее белорусской государственности открылась выставка, посвящённая Конституции страны
Фото. В Музее белорусской государственности открылась выставка, посвящённая Конституции
«Показать историю». В Музее белорусской государственности открылась выставка, посвящённая Конституции страны
Фото. В Музее белорусской государственности открылась выставка, посвящённая Конституции
«Показать историю». В Музее белорусской государственности открылась выставка, посвящённая Конституции страны
Фото. В Музее белорусской государственности открылась выставка, посвящённая Конституции

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Главный документ страны сквозь призму прошлого и настоящего предлагают рассмотреть в Музее государственности. 12 марта здесь открылась выставка,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Анджелина Джоли появилась на публике c детьми и в «платье невесты»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика