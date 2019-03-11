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«Показать историю». В Музее белорусской государственности открылась выставка, посвящённая Конституции страны
Новости Беларуси. Главный документ страны сквозь призму прошлого и настоящего предлагают рассмотреть в Музее государственности. 12 марта здесь открылась выставка, посвященная основному своду закона Беларуси – Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оригинальные документы, газетные публикации, рабочие материалы того времени... В них – история создания документа.
Экспертом и консультантом выставочного проекта выступил один из авторов текста действующей Конституции – доктор юридических наук, профессор Григорий Василевич.
Вероника Тыворовская, заведующий филиалом Национального исторического музея белорусской государственности:
Мы старались показать и историю: как это проходило, какие этапы она проходила, какие изменения принимались. В то же время у нас часть экспозиции посвящена жизни современного общества – как Конституция действует в нашей стране.
Выставка призвана показать и рассказать о том, как развивалось белорусское общество и государство в течение 25-летней суверенной истории.
Фото. В Музее белорусской государственности открылась выставка, посвящённая Конституции
Фото. В Музее белорусской государственности открылась выставка, посвящённая Конституции
Фото. В Музее белорусской государственности открылась выставка, посвящённая Конституции
Фото. В Музее белорусской государственности открылась выставка, посвящённая Конституции
Фото. В Музее белорусской государственности открылась выставка, посвящённая Конституции
Фото. В Музее белорусской государственности открылась выставка, посвящённая Конституции
Фото. В Музее белорусской государственности открылась выставка, посвящённая Конституции
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«Показать историю». В Музее белорусской государственности открылась выставка, посвящённая Конституции страны
Новости Беларуси. Главный документ страны сквозь призму прошлого и настоящего предлагают рассмотреть в Музее государственности. 12 марта здесь открылась выставка,...
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