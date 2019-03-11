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Анджелина Джоли появилась на публике c детьми и в «платье невесты»

12.03.2019 17:56 — Разное | СТВ  
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Новости США. Актриса и мать шестерых детей Анджелина Джоли посетила премьеру фильма «Дамбо» в Лос-Анджелесе.  

К актрисе присоединились четверо ее детей – Вивьен, Нокс, Шайло и Захара. Старшие сыновья Джоли не присоединились к дружной компании.  

Анджелина Джоли появилась на публике c детьми и в «платье невесты»

Анджелина Джоли появилась на публике c детьми и в «платье невесты»

Для выхода актриса выбрала элегантное белое платье в пол. Интернет-пользователи отметили, что актриса редко отдает предпочтение светлым вещам и что ей очень идет этот образ «невесты».  

Блондинку Анджелину Джоли не узнали на фото фанаты (здесь подробнее).   

Анджелина Джоли появилась на публике c детьми и в «платье невесты»

Анджелина Джоли появилась на публике c детьми и в «платье невесты»

«Дамбо» – это новая работа Тима Бертона, киноадаптация легендарного мультфильма Disney.  
 
 
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Новости США. Актриса и мать шестерых детей Анджелина Джоли посетила премьеру фильма «Дамбо» в Лос-Анджелесе.   К актрисе присоединились четверо ее детей – Вивьен,...
 
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