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Анджелина Джоли появилась на публике c детьми и в «платье невесты»
Новости США. Актриса и мать шестерых детей Анджелина Джоли посетила премьеру фильма «Дамбо» в Лос-Анджелесе.
К актрисе присоединились четверо ее детей – Вивьен, Нокс, Шайло и Захара. Старшие сыновья Джоли не присоединились к дружной компании.
Для выхода актриса выбрала элегантное белое платье в пол. Интернет-пользователи отметили, что актриса редко отдает предпочтение светлым вещам и что ей очень идет этот образ «невесты».
«Дамбо» – это новая работа Тима Бертона, киноадаптация легендарного мультфильма Disney.
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Новости США. Актриса и мать шестерых детей Анджелина Джоли посетила премьеру фильма «Дамбо» в Лос-Анджелесе. К актрисе присоединились четверо ее детей – Вивьен,...
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