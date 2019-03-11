|
На БТ запустят интеллектуальное шоу. Его будет вести Александр Найденов
>
На БТ запускают новое шоу, на этот раз – развлекательно-интеллектуальное, которое будет называться «На вылет!»,
Кто будет ведущим: опять Евгений Перлин?
Нет. Для этого шоу пригласили радиоведущего Александра Найденова. И, кажется, он согласился. Александр в повседневной жизни снимает очень смешные и полезные видеоролики на волнующие всех нас темы: что такое счастье, как отпраздновать выпускной, кому нужны все эти модные фестивали джаза… Секрет успеха Александра – в комичных текстах и прелестном народном говоре. Сами посудите: «Дай беларусу обещанные 500 долларав – и начнёцца! Кредзитная машина, пераклейка обоев, героин, бонстики...». В общем, когда-то редакция KYKY
Правила игры
Игру поделят на пять этапов и суперигру. В каждом выпуске программы будет сразу 32 участника. По мере поступления вопросов их останется 16, а после оставшихся разделят на две команды. Ведущий продолжит задавать вопросы – те, кто ответит, смогут уменьшить число участников команды-соперника на одного человека. Когда останется восемь человек, их вновь разделят на две команды – и так до суперигры.
Единственное условие для конкурсантов – быть совершеннолетним. Запись, кстати, уже ведётся: достаточно позвонить по телефону
|
Свежие газеты
Архив (Разное)