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На БТ запустят интеллектуальное шоу. Его будет вести Александр Найденов

12.03.2019 19:14 — Разное | KYKY  
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На БТ запускают новое шоу, на этот раз – развлекательно-интеллектуальное, которое будет называться «На вылет!», сообщают в СМИ. Там и призы обещают, самый крутой из них  – две тысячи рублей. 

Кто будет ведущим: опять Евгений Перлин? 

Нет. Для этого шоу пригласили радиоведущего Александра Найденова. И, кажется, он согласился. Александр в повседневной жизни снимает очень смешные и полезные видеоролики на волнующие всех нас темы: что такое счастье, как отпраздновать выпускной, кому нужны все эти модные фестивали джаза… Секрет успеха Александра – в комичных текстах и прелестном народном говоре. Сами посудите: «Дай беларусу обещанные 500 долларав – и начнёцца! Кредзитная машина, пераклейка обоев, героин, бонстики...». В общем, когда-то редакция KYKY советовала Найденова, как героя, которого реально интересно читать в Facebook, а сейчас мы надеемся, что он станет находкой для шоу на БТ. 

Правила игры

Игру поделят на пять этапов и суперигру. В каждом выпуске программы  будет сразу 32 участника. По мере поступления вопросов их останется 16, а после оставшихся разделят на две команды. Ведущий продолжит задавать вопросы – те, кто ответит, смогут уменьшить число участников команды-соперника на одного человека. Когда останется восемь человек, их вновь разделят на две команды – и так до суперигры. 

Единственное условие для конкурсантов – быть совершеннолетним. Запись, кстати, уже ведётся: достаточно позвонить по телефону (8017) 389-65-22 с 9.00 до 18.00 или заполнить заявку на официальном сайте tvr.by

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На БТ запускают новое шоу, на этот раз – развлекательно-интеллектуальное, которое будет называться «На вылет!», сообщают в СМИ. Там и призы обещают, самый крутой...
 
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