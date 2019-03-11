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«Это непростительно». Отец нападавшего в Столбцах мальчика рассказал о своем сыне

12.03.2019 18:00 — Разное | KYKY  
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Ранее мы писали о двойном убийстве в школе в Столбцах: на трех школьников и учительницу напал с ножом ученик десятого класса. Преподаватель и один из подростков скончались сразу, остальные были тяжело ранены. Десятиклассник попытался скрыться, но его поймали. С момента случившегося прошло чуть больше месяца, но почему 15-летний Вадим совершил нападение – никто не знает до сих пор. Тем не менее, его отец решился на большой разговор о сыне. По информации TUT.by рассказываем, как ситуацию видит семья нападавшего.

Не бойся – приходи в школу

Со слов отца, люди относятся к их семье, как и раньше.  Мотивы убийства неизвестны даже ему. Отец ждет окончания следствия, чтобы докопаться до истины. С сестрой Вадима работают психологи, чтобы она не замкнулась. Одноклассники просят ее не бояться и ходить на уроки. Но сама девочка не понимает ситуацию до конца. Она постоянно спрашивает, когда сможет увидеть Вадима, и думает, что он просто лежит в больнице. Это, кстати, правда – отчасти. Около двух недель Вадим находится на экспертизе в РНПЦ психического здоровья в Новинках. 

У семьи государственный адвокат. На вопрос, почему не решили искать другого защитника, отец отвечает коротко: «Я думаю, что и государственный разберется». 

Это произошло с нами

Говоря о сыне, он отмечает, что Вадим – мальчик тихий, спокойный. Конфликтов с родными у него не было: он мог только огрызнуться маме, но не более. А в шестом классе с ним что-то произошло: мальчик перестал делиться личными переживаниями. Хотя отец объясняет это переходным возрастом.

Кроме учебы, Вадим не интересовался ничем. Отказывался ходить на секции. Он сидел дома и почти не общался ни с кем, кроме двух друзей-одноклассников.  «Но что-то же накипело», – замечает отец. Кроме того, он подчеркивает, что в комнате Вадим соблюдал идеальный порядок. «И он, и дочка, и жена любят порядок. У меня до сих пор в голове не укладывается, что это все произошло с нами», – констатирует он.

Эксперты считают, что нападение можно объяснить шизофреническим психозом мальчика. Но отец отрицает эту идею, ссылаясь на то, что в семье проблем с ментальным здоровьем никогда не было. Он также отрицает возможность конфликтов между Вадимом и убитым мальчиком. 

Каждую ночь отец думает, почему это произошло. Он пытался спросить об этом Вадима – но сын на контакт не идет. По мнению отца, причина не в зависти: сыну всего хватало. 

Здесь много чего творится

Вадим объяснил отцу, что купил нож где-то в ларьке – для защиты. Отец рассуждает: «Наверное, что-то было, чего никто не знает. Неспроста же. Да и в наших Столбцах много чего творится». Он видит проблему в том, что в городе нет развлечений для молодежи. 

Отец не представляет, что было в гаджетах сына. Вадим играл в игры: то в стрелялки, то в гонки. Ноутбуком в основном пользовался по учебе, а страницу «ВКонтакте» удалил якобы по случайности. Но отец признается, что она могла быть не одна – и, возможно, под другим именем. Он вспоминает, как приходил к семье погибшего Саши. «Пришел попросить прощения. По-человечески. Хотя это непростительно – то, что сделано. Это страшно. Мне очень жаль погибших», – заверяет он.

Читайте по теме: Отец школьника, убитого в Столбцах, рассказал, как сейчас живёт его семья

 
 
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Ранее мы писали о двойном убийстве в школе в Столбцах: на трех школьников и учительницу напал с ножом ученик десятого класса. Преподаватель и один из подростков...
 
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