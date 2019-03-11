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Детские кардиохирурги Беларуси освоили уникальные операции
12.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Белорусские детские кардиохирурги осваивают новую методику. Операции при сложнейших пороках сердца они проводят без открытого вмешательства. Впервые в СНГ врачи заменили ребенку клапан легочной артерии малоинвазивным способом, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
У Коли Понеделко обычное обследование после сложнейшей операции. У мальчика врожденный порок сердца. За 12 лет врачи останавливали его четыре раза. Благодаря последней операции юный пациент начнет жить по-новому.
«Раньше я больше уставал, сейчас – немного меньше. Раньше, когда бегал, я начинал задыхаться, а сейчас все нормально», – говорит Николай.
Коле первому среди детей не только в Беларуси, но и в СНГ заменили
«Это биологический клапан. Это его большой плюс. Он функционирует приближенно к естественному клапану пациента. Это фрагмент вены крупного специально отобранного быка. Эти клапаны абсолютно безопасны для пациента», – пояснил заведующий рентгеноперационной Республиканского научно-практического центра детской хирургии Павел Черноглаз.
Малоинвазивную хирургию белорусские специалисты осваивают с прошлого года. Уже провели четыре операции – все успешно. В медицине зафиксированы 250 пороков сердца, минские кардиохирурги работают с каждым из них. Современные технологии позволяют оперировать даже новорожденных. Так, малышам с аритмией в Научно-практическом центре хирургии помогают в первые годы жизни.
Ежегодно в Центре детской хирургии проводят более тысячи операций на сердце, преимущественно без открытого вмешательства. Врачи отмечают, что результаты радуют: минимальное травмирование и быстрое восстановление. Сердца маленьких пациентов продолжают биться уже здоровыми.
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Впервые в СНГ врачи заменили ребенку клапан легочной артерии малоинвазивным способом.
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