Детские кардиохирурги Беларуси освоили уникальные операции

Белорусские детские кардиохирурги осваивают новую методику. Операции при сложнейших пороках сердца они проводят без открытого вмешательства. Впервые в СНГ врачи заменили ребенку клапан легочной артерии малоинвазивным способом, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

У Коли Понеделко обычное обследование после сложнейшей операции. У мальчика врожденный порок сердца. За 12 лет врачи останавливали его четыре раза. Благодаря последней операции юный пациент начнет жить по-новому.

«Раньше я больше уставал, сейчас – немного меньше. Раньше, когда бегал, я начинал задыхаться, а сейчас все нормально», – говорит Николай.

Коле первому среди детей не только в Беларуси, но и в СНГ заменили клапан легочной артерии сердца без скальпеля, малоинвазивным методом. Пару проколов – и биологический имплантат вводят через бедренную вену прямо к сердцу. Врачи говорят, такой клапан прослужит примерно 10 лет.

«Это биологический клапан. Это его большой плюс. Он функционирует приближенно к естественному клапану пациента. Это фрагмент вены крупного специально отобранного быка. Эти клапаны абсолютно безопасны для пациента», – пояснил заведующий рентгеноперационной Республиканского научно-практического центра детской хирургии Павел Черноглаз.

Малоинвазивную хирургию белорусские специалисты осваивают с прошлого года. Уже провели четыре операции – все успешно. В медицине зафиксированы 250 пороков сердца, минские кардиохирурги работают с каждым из них. Современные технологии позволяют оперировать даже новорожденных. Так, малышам с аритмией в Научно-практическом центре хирургии помогают в первые годы жизни.

«До сих пор они находились на тяжелом медикаментозном лечении до 14-16 лет. С прошлого года мы таких деток начали оперировать с 5-6 лет. Таким образом мы вылечиваем эту проблему у деток. Они уже в 5-6 лет после нашей операции могут заниматься спортом, идти в школу и расти полноценно», – отметил директор Республиканского научно-практического центра детской хирургии, главный внештатный детский кардиохирург Беларуси Константин Дроздовский.

Ежегодно в Центре детской хирургии проводят более тысячи операций на сердце, преимущественно без открытого вмешательства. Врачи отмечают, что результаты радуют: минимальное травмирование и быстрое восстановление. Сердца маленьких пациентов продолжают биться уже здоровыми.



