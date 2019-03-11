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Разведка Эстонии назвала «Северный поток-2» угрозой для безопасности

12.03.2019 19:38 — Разное | Партизан  
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«Северный поток-2» надолго привяжет потребителей к своим услугам и осложнит создание других каналов поставки.



Направленные из России в Европу газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" являются рисками для безопасности, повышающими зависимость Европы от российского газа. Об этом говорится в ежегоднике Департамента внешней разведки Эстонии, сообщает Рostimees.

По оценке Департамента, оба газопровода надолго привяжут потребителей к своим услугам и осложнят создание других каналов поставки. "Северный поток-2" и "Турецкий поток" представляют угрозу для надежности поставки, поскольку не могут соответствовать гибкости украинской системы снабжения потребителей природным газом. У действующих газопроводов "Северный поток" и "Ямал-Европа" нет подземных газохранилищ вроде тех, какими пользуется украинская система.


В докладе говорится о том, что оба газопровода предоставят России дополнительный политический рычаг для оказания воздействия на европейские страны.

"Это подтверждает уже достигнутый Россией успех в поиске поддержки для "Северного потока-2" и поиске поддержки для второй нитки "Турецкого потока" среди политиков Юго-Восточной Европы", - говорится в ежегоднике.

 
 
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«Северный поток-2» надолго привяжет потребителей к своим услугам и осложнит создание других каналов поставки.
 
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