Разведка Эстонии назвала «Северный поток-2» угрозой для безопасности









Рostimees . Направленные из России в Европу газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" являются рисками для безопасности, повышающими зависимость Европы от российского газа. Об этом говорится в ежегоднике Департамента внешней разведки Эстонии, сообщает





По оценке Департамента, оба газопровода надолго привяжут потребителей к своим услугам и осложнят создание других каналов поставки. "Северный поток-2" и "Турецкий поток" представляют угрозу для надежности поставки, поскольку не могут соответствовать гибкости украинской системы снабжения потребителей природным газом. У действующих газопроводов "Северный поток" и "Ямал-Европа" нет подземных газохранилищ вроде тех, какими пользуется украинская система.









В докладе говорится о том, что оба газопровода предоставят России дополнительный политический рычаг для оказания воздействия на европейские страны.





"Это подтверждает уже достигнутый Россией успех в поиске поддержки для "Северного потока-2" и поиске поддержки для второй нитки "Турецкого потока" среди политиков Юго-Восточной Европы", - говорится в ежегоднике.