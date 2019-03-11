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Брестское "Динамо" заплатило "Неману" за Савицкого

12.03.2019 19:35 — Разное | Партизан  
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Павел Савицкий стал лучшим снайпером минувшего чемпионата Беларуси.

Как стало известно tut.by, брестское «Динамо» перечислило гродненскому «Неману» деньги за переход нападающего Павла Савицкого. В брестском «Динамо» эту информацию не опровергают. Перечисленную сумму уточнить пока не удалось.

Павел Савицкий с 15 голами стал лучшим снайпером минувшего чемпионата Беларуси. Его переход в брестское «Динамо» из гродненского «Немана» в прошлое межсезонье ознаменовался скандалом из-за того, что клуб с берегов Буга наотрез отказался платить за трансфер бывшей команде форварда, даже несмотря на вердикт футбольного арбитража АБФФ. «Динамо» пыталось отстаивать свою правду в международных инстанциях.

Однако, по информации «Прессбола», Спортивный арбитражный суд в Лозанне отказался принимать апелляцию «Динамо» к рассмотрению.

Босс брестского «Динамо» даже грозился снять команду с чемпионата Беларуси. Федерация футбола довольно подробно объяснила, чем мотивировала свое решение.

За переход Савицкого «Неман» просил выплатить компенсацию в 600 тысяч долларов, после переговоров стороны сошлись на 211 тысячах. Эту сумму брестчане потом отказались выплачивать, сославшись на нарушение конфиденциальности переговоров.

После этого футбольный арбитраж Белорусской федерации футбола постановил, что брестское «Динамо» должно будет выплатить гродненскому «Неману» 265 тысяч долларов за переход нападающего Павла Савицкого.

В январе АБФФ наказала брестское «Динамо» за неисполнение решений по «делу Савицкого», запретив регистрировать новых футболистов.

Брестское «Динамо» обжаловало запрет АБФФ на осуществление трансферов. А 1 февраля федерация приостановила свой запрет до завершения производства по обращению ФК «Динамо-Брест» в Экономический суд города Минска.


В середине февраля стало известно, что экономический суд не стал рассматривать ходатайство брестского «Динамо» по «делу Савицкого». А затем федерация футбола отклонила апелляцию брестского «Динамо».

В начале марта босс брестского «Динамо» Александр Зайцев в очередной раз отметил, что его клуб не намерен выплачивать «Неману» компенсацию за Павла Савицкого, а также заявил, что в случае недопуска к участию в чемпионате Беларуси «Динамо» может перейти в первенство другой страны.

Однако сегодня босс брестского «Динамо» Александр Зайцев в предсезонном обращении к болельщикам заверил, что клуб выплатит «Неману» деньги и команда будет допущена к чемпионату Беларуси.

15 марта лицензионный комитет АБФФ будет принимать решение о целесообразности выдачи лицензий клубам высшей лиги. И если бы брестское «Динамо» не заплатило «Неману», то не получило бы разрешения на участие в чемпионате Беларуси.

Впрочем, в случае отказа со стороны лицензионного комитета у брестского «Динамо» еще есть возможность обжаловать это решение в апелляционном комитете по клубному лицензированию. А далее — в финальной инстанции — футбольном арбитраже АБФФ.


 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Павел Савицкий стал лучшим снайпером минувшего чемпионата Беларуси.
 
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