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Ведущий ОНТ и автор пропагандистских фильмов о США перешел работать на «Голос Америки»

12.03.2019 19:18 — Разное | Партизан  
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Бывший ведущий лукашенковского телеканала являлся лицом программы «Контуры».

Бывший ведущий телеканала ОНТ Илья Колосов в 2015—2017 гг. являлся лицом программы «Контуры» — он зачитывал новости, брал интервью у топ-чиновников. Колосов перешел на ОНТ с российского телеканала RTVI.

Выступления Колосова на ОНТ вполне укладывались в привычную линию белорусского телевидения и не содержали элементов дискуссии, пишет nn.by.

Ничто в облике Колосова в кадре не говорило о том, что новости ОНТ он зачитывал помимо воли или испытывая психологический дискомфорт.

Как оказалось, с таким же видом сейчас он зачитывает новости в телевыпусках «Голоса Америки», где он всплыл после непродолжительного сотрудничества с пресс-службой Федерации хоккея Беларуси.



«Голос Америки» — американская международная общественная радиокомпания и входящая в неё радиостанция. Радиостанция вещает на английском и 45 других языках, включая русский. Основу эфира «Голоса Америки» составляют новостные, информационные и культурные программы.

Колосов работает там уже несколько месяцев, снимает сюжеты и ведет из студии программу «Неделя».

«Существуют опасения относительно состояния демократии и верховенства закона, действий в отношении оппозиции, они должны быть учтены властями Беларуси, чтобы создать политический фундамент для изменения отношений», — предоставляет Колосов слово американскому эксперту, который рассказывает об отношениях США с Беларусью.



В следующем сюжете он уже критикует Россию, в следующем — сообщает о падении уровня свободы в мире, в следующем — информирует о перспективах американской экономики в случае принятия мер, предложенных Трампом.

Особенно увлекательно это смотреть, если вспомнить фильмы Колосова «Бе$ценный доллар» и «Бе$ценный доллар — 2» о том, как современный мир «порабощен» американской валютой.


Не забылось и то, как Колосов восхвалял Уго Чавеса: «Просто он из людей, которые мне симпатичны. Рискуя навлечь на себя неприязнь людей, зовущих себя либералами или демократами, скажу: лично я к Чавесу отношусь с приязнью. Поэтому привез себе из Каракаса бейсболку с профилем венесуэльского Че. Посчитав, что у нас матрицы ценностей совпадают… Мне так же симпатичен Александр Григорьевич Лукашенко», — говорил он.

 
 
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Бывший ведущий лукашенковского телеканала являлся лицом программы «Контуры».
 
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