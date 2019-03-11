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ГАИ советует пока не менять резину на автомобилях

12.03.2019 19:10 — Разное | Партизан  
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С 1 марта по закону разрешена смену зимних шин на летние, но ГАИ не рекомендует делать это до тех пор, пока не установится среднесуточная температура воздуха +8 °C, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в УИОС МВД.



Сотрудники ГАИ напоминают, что из-за перепадов температур на дорожном покрытии образуется ледяная корка, представляющая опасность для участников дорожного движения. Поэтому менять резину на летний вариант стоит при устойчиво теплой погоде. А она, как правило, устанавливается в Беларуси лишь в начале апреля.

Также в ГАИ напоминают, что с приходом весны на дороги выезжает больше автолюбителей, многие из которых за зиму растеряли навыки вождения, испытывают неуверенность. И создают порой опасность в простых ситуациях на дороге.


— Когда неуверенный драйвер едет рядом в соседней машине, по возможности постарайтесь сменить полосу движения, – рекомендует старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Александр Бруй. – Узнать его не сложно – частое торможение, затяжной старт на зеленый сигнал светофора, маневры без включения поворотников. Но не стоит сигналить и преподавать уроки вождения и без того напуганным водителям – ускорения это точно не придаст.

В любой ситуации ГАИ рекомендует быть вежливыми, сохранять спокойствие, трезво оценивать ситуацию и руководствоваться принципами благоразумия и безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
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С 1 марта по закону разрешена смену зимних шин на летние, но ГАИ не рекомендует делать это до тех пор, пока не установится среднесуточная температура воздуха +8 °C,...
 
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