ГАИ советует пока не менять резину на автомобилях









Сотрудники ГАИ напоминают, что из-за перепадов температур на дорожном покрытии образуется ледяная корка, представляющая опасность для участников дорожного движения. Поэтому менять резину на летний вариант стоит при устойчиво теплой погоде. А она, как правило, устанавливается в Беларуси лишь в начале апреля.





Также в ГАИ напоминают, что с приходом весны на дороги выезжает больше автолюбителей, многие из которых за зиму растеряли навыки вождения, испытывают неуверенность. И создают порой опасность в простых ситуациях на дороге.









— Когда неуверенный драйвер едет рядом в соседней машине, по возможности постарайтесь сменить полосу движения, – рекомендует старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Александр Бруй. – Узнать его не сложно – частое торможение, затяжной старт на зеленый сигнал светофора, маневры без включения поворотников. Но не стоит сигналить и преподавать уроки вождения и без того напуганным водителям – ускорения это точно не придаст.





В любой ситуации ГАИ рекомендует быть вежливыми, сохранять спокойствие, трезво оценивать ситуацию и руководствоваться принципами благоразумия и безопасности.