|
Шуневич хочет, чтобы осужденные по «наркотической» статье попали под амнистию
Ранее Лукашенко поручил разработать законопроект об амнистии. Предполагалось, что ее расширят и многим заключенным уменьшат срок лишения свободы.
Министр внутренних дел Игорь Шуневич сделал важное заявление: возможно, она коснется и осужденных по «наркотической» статье, сообщает
Однако о количестве тех, кто попадет под амнистию, Шуневич пока не знает. «Точного подсчета мы не вели. Будем ориентироваться на предыдущие амнистии, которые проходили при нашей подготовке», – сказал он.
Министр подчеркнул, что, скорее всего, сроки сократят определенной категории лиц. К ним отнесут: воинов-интернационалистов, ветеранов войны, родителей-одиночек, детям которых меньше 18 лет, инвалидов и других. Возможно, к ним также присоединят осужденных по 328-ой «наркотической» статье. Более того, министр подчеркнул: «Полагаю, что можно рассмотреть вопрос, и я тоже буду это предлагать». Правда, последним он хочет сократить срок только на год. И то не всем – некоторым.
По планам законопроект подготовят в ближайшее время. Его хотят успеть рассмотреть ко Дню Независимости.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее Лукашенко поручил разработать законопроект об амнистии. Предполагалось, что ее расширят и многим заключенным уменьшат срок лишения свободы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)