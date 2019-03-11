Шуневич хочет, чтобы осужденные по «наркотической» статье попали под амнистию









«БелТА» . Министр внутренних дел Игорь Шуневич сделал важное заявление: возможно, она коснется и осужденных по «наркотической» статье, сообщает





Однако о количестве тех, кто попадет под амнистию, Шуневич пока не знает. «Точного подсчета мы не вели. Будем ориентироваться на предыдущие амнистии, которые проходили при нашей подготовке», – сказал он.









Министр подчеркнул, что, скорее всего, сроки сократят определенной категории лиц. К ним отнесут: воинов-интернационалистов, ветеранов войны, родителей-одиночек, детям которых меньше 18 лет, инвалидов и других. Возможно, к ним также присоединят осужденных по 328-ой «наркотической» статье. Более того, министр подчеркнул: «Полагаю, что можно рассмотреть вопрос, и я тоже буду это предлагать». Правда, последним он хочет сократить срок только на год. И то не всем – некоторым.





По планам законопроект подготовят в ближайшее время. Его хотят успеть рассмотреть ко Дню Независимости.