Брест: На стройке, где обнаружено массовое захоронение евреев, задержан местный активист

Брестский активист Виталий Казак.





Напомним, после 18 часа к ограждению стройплощадки, где недавно в котловане были обнаружены останки сотен погибших людей, люди принесли цветы, лампадки и фотографии евреев. Ранее сюда уже приносили траурные венки и свечи, но ночью их кто-то убрал.





Сам Виталий Казак хотел увидеть, кто уничтожает эти памятные знаки и сфотографировать вандалов, однако был задержан сотрудниками милиции.





Милицию вызвал кто-то из руководства местного ЖЭСа.





Позже Владимир Величкин сообщил, что в отношении Виталия Козака вынесено административное постановление по ст 21.14 КоАП (нарушение правил благоустройства населенных пунктов), согласно которого активиста наказали штрафом в размере 20 базовых величин.









"Брестская газета" , на месте строительства элитного квартала, ограниченного улицами Советской, Дзержинского, Куйбышева и проспектом Машерова, было найдено массовое захоронение времен Великой Отечественной войны. На месте строительства элитного жилого комплекса в годы войны находилось гетто, здесь происходили и расстрелы евреев. Неподалеку находится памятник 34 тысячам жертв Брестского гетто. Как сообщала ранее, на месте строительства элитного квартала, ограниченного улицами Советской, Дзержинского, Куйбышева и проспектом Машерова, было найдено массовое захоронение времен Великой Отечественной войны. На месте строительства элитного жилого комплекса в годы войны находилось гетто, здесь происходили и расстрелы евреев. Неподалеку находится памятник 34 тысячам жертв Брестского гетто.





На 6 марта здесь найден останки около 730 человек. Предположительно здесь их около тысячи.