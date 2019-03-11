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Брест: На стройке, где обнаружено массовое захоронение евреев, задержан местный активист

12.03.2019 18:54 — Разное | Партизан  
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Вечером 11 марта в Прибужском квартале Бреста около 22-30 задержан активист Виталий Казак. По информации правозащитника Владимира Величкина, его доставили в Ленинский РОВД.


Брестский активист Виталий Казак.

Напомним, после 18 часа к ограждению стройплощадки, где недавно в котловане были обнаружены останки сотен погибших людей, люди принесли цветы, лампадки и фотографии евреев. Ранее сюда уже приносили траурные венки и свечи, но ночью их кто-то убрал.

Сам Виталий Казак хотел увидеть, кто уничтожает эти памятные знаки и сфотографировать вандалов, однако был задержан сотрудниками милиции.

Милицию вызвал кто-то из руководства местного ЖЭСа.

Позже Владимир Величкин сообщил, что в отношении Виталия Козака вынесено административное постановление по ст 21.14 КоАП (нарушение правил благоустройства населенных пунктов), согласно которого активиста наказали штрафом в размере 20 базовых величин.


Как сообщала ранее "Брестская газета", на месте строительства элитного квартала, ограниченного улицами Советской, Дзержинского, Куйбышева и проспектом Машерова, было найдено массовое захоронение времен Великой Отечественной войны. На месте строительства элитного жилого комплекса в годы войны находилось гетто, здесь происходили и расстрелы евреев. Неподалеку находится памятник 34 тысячам жертв Брестского гетто.

На 6 марта здесь найден останки около 730 человек. Предположительно здесь их около тысячи.

 
Теги: Брест
 
 
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Вечером 11 марта в Прибужском квартале Бреста около 22-30 задержан активист Виталий Казак. По информации правозащитника Владимира Величкина, его доставили в...
 
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