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Брест: На стройке, где обнаружено массовое захоронение евреев, задержан местный активист
Вечером 11 марта в Прибужском квартале Бреста около 22-30 задержан активист Виталий Казак. По информации правозащитника Владимира Величкина, его доставили в Ленинский РОВД.
Брестский активист Виталий Казак.
Напомним, после 18 часа к ограждению стройплощадки, где недавно в котловане были обнаружены останки сотен погибших людей, люди принесли цветы, лампадки и фотографии евреев. Ранее сюда уже приносили траурные венки и свечи, но ночью их кто-то убрал.
Сам Виталий Казак хотел увидеть, кто уничтожает эти памятные знаки и сфотографировать вандалов, однако был задержан сотрудниками милиции.
Милицию вызвал кто-то из руководства местного ЖЭСа.
Позже Владимир Величкин сообщил, что в отношении Виталия Козака вынесено административное постановление по ст 21.14 КоАП (нарушение правил благоустройства населенных пунктов), согласно которого активиста наказали штрафом в размере 20 базовых величин.
Как сообщала ранее
На 6 марта здесь найден останки около 730 человек. Предположительно здесь их около тысячи.
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Вечером 11 марта в Прибужском квартале Бреста около 22-30 задержан активист Виталий Казак. По информации правозащитника Владимира Величкина, его доставили в...
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