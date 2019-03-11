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Снял заседание комиссии «по тунеядцам» — получил проверку по криминалке

12.03.2019 18:40 — Разное | Партизан  
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В правозащитный центр «Весна» обратился минский видеоблогер Павел Спирин, в отношении которого милиция начала проверку по факту оскорбления чиновника по ст. 189 Уголовного кодекса Республики Беларусь.



Около месяца назад видеоблогер разместил в сети-интернет ролик про работу комиссий «по тунеядцам».

«Его суть в том, что высмеять работу этих комиссий. Ведь они работают не на основании закона, а на основании антиконституционных декретов и указов», — рассказывает Павел Спирин.

Видеоролик уже набрал более 62 тысяч просмотров и более 500 комментариев.



Принтскрин с канал-ютуба Павла Спирина

Однако это видео не понравилось чиновникам: «и они решили действовать вне правового русла».

По словам Павла, сотрудники Мингорисполкома создали аккаунт от имени заместителя главы администрации Ленинского района г. Минска Сергея Павочки. На его страницу разместили фото чиновника. А затем разместили свой комментарий под видео от этого аккаунта.

«Комментарий не содержал никакого оскорбления. Однако в дальнейшем эту историю повернули по-другому. Чиновник заявил, что он не оставлял этот комментарий. По мнению Сергея Павочки, его авторство принадлежит якобы мне либо другому неустановленному лицу», — рассказывает Павел Спирин.

Затем заместитель главы администрации Ленинского района г. Минска Сергей Павочка написал заявление в РУВД Ленинского района г. Минска по факту его оскорбления по ст. 189 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В заявлении чиновник указал, что он страдает, потерял сон и аппетит. И в дальнейшем он не может осуществлять руководящую деятельность, пока не найдут человека, который оставил данный комментарий.

Сотрудники РУВД Ленинского района г. Минска позвонили и пригласили Павла Спирина на разговор в рамках проводимой проверки по вопросу возбуждения уголовного дела по ст. 189 УК в качестве свидетеля.


Павел сообщил сотрудникам милиции, что никаких комментариев под видео, кроме своих собственных, он не оставлял.

Однако проверка на этом не закончилась. Прокурор района санкционировал осмотр квартиры Павла. В результате осмотра изъяли жесткий диск домашнего компьютера.

«Полагаю, что данные действия чиновников нарушают мои конституционные права и являются заказанными за предыдущие ролики. Никаких оскорблений я не допускал. Правовых оснований у милиции проводить проверку в отношении меня не имеется», — отмечает видеоблогер.


 
Теги: Минск
 
 
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В правозащитный центр «Весна» обратился минский видеоблогер Павел Спирин, в отношении которого милиция начала проверку по факту оскорбления чиновника по ст. 189...
 
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