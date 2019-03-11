Выборы в Северной Корее: просто берешь бюллетень с одним именем, бросаешь в урну и ликуешь

Голосование на выборах в парламент является обязательным и избиратели не имеют возможности выбора кандидатов. Любые альтернативные взгляды являются чем-то совершенно неслыханным.





Явка всегда близка к 100%, а поддержка курса власти — единогласна.





Настоящая власть в стране принадлежит лидерам из династии Ким.





Граждане должны демонстрировать абсолютную преданность семье Ким и действующему лидеру.





Как это работает?





В день выборов все граждане старше 17 лет должны выйти и проголосовать.









«То, что вы придете рано, является признаком преданности, поэтому на участках обычно образуются длинные очереди», — рассказывает эксперт по вопросам Северной Кореи Федор Тертицкий, который живет в столице Южной Кореи Сеуле.





На участке граждане получают бюллетень с только одним именем в нем. В бюллетене нечего обозначать, поэтому избиратели просто берут бумажку и кладут его в избирательную урну, стоящую на виду.





На избирательных участках есть и кабинки для «частного» голосования, но пользование ими сразу же вызывает подозрение, — объясняет аналитик.





Теоретически у избирателя есть еще возможность вычеркнуть единого кандидата в бюллетене. Но это, говорит Федор Тертицкий, практически автоматически будет означать, что тобой заинтересуются службы безопасности и, возможно, объявят сумасшедшим.





После того, как избиратель выходит из избирательного участка, ожидается, что он присоединится к праздничной толпе, чтобы вместе с другими выразить свою радость от возможности принять участие в голосовании за мудрое руководство страны.





«В государственных СМИ день выборов изображается как праздник. У каждого избирательного участка люди празднуют», — рассказывает Минйонг Ли, аналитик NK News, интернет-издание, специализирующееся на Северной Корее.





Поскольку голосование является обязательным, выборы также являются инструментом, с помощью которого власть контролирует численность избирателей в каждом округе и количество предателей, которые могли убежать в Китай.





Какие полномочия имеет парламент?





Верховный Народный Совет не имеет фактической власти и предназначен только для того, чтобы утверждать решение лидера Северной Кореи.





Парламент избирается на пять лет.





Законы пишет партийный аппарат, а одобрение их Верховной Народной Радой является лишь формальностью.





Теоретически, ВНС может устранить лидера Кима от власти





Однако в теории у Верховной Народного Совета таки есть власть. Две трети голосов депутатов теоретически могут изменить конституцию страны, а простого большинства достаточно для того, чтобы устранить Ким Чен Ына от власти.





Де-факто ВНС даже не собирается регулярно. На первом заседании депутаты выбирают руководящие органы парламента, которые работают от имени остальных депутатов, а общее собрание парламентариев происходят очень редко.









Существуют различные партии?





Можно предположить, что в Северной Корее существует только одна партия. Но удивительно в парламенте представлены целых три фракции.





Рабочая партия, председателем которой является Ким Чен Ын, конечно, представлена ​​крупнейшей фракцией в парламенте. Но определенное количество мандатов сохраняется за Социал-демократической партией и партией Чхундоге-Чхонудан.





На практике между тремя партиями нет разницы, и все они представлены в Демократическом фронте за восстановление единства Кореи.





Что в итоге?





Предсказать исход выборов довольно несложно, но иногда проходит несколько дней, прежде, чем объявляются конечные результаты.





Сначала обычно идут сообщения о высокой явке. На выборах в 2014 она составляла 99.97%.





Совсем немногие люди могут не проголосовать из-за болезни, но, как говорится в популярной шутке, в день выборов никто не умирает и все здоровы.





Далее появляются результаты выборов в округе Ким Чен Ына — как явка, так и поддержка кандидатов. Обычно, оба показателя составляют 100%.





Наконец, объявляют результаты выборов в остальных округах. Тогда как явка может несколько отклоняться от 100%, поддержка кандидатов обычно полностью единогласна.