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Выборы в Северной Корее: просто берешь бюллетень с одним именем, бросаешь в урну и ликуешь
В Северной Корее происходят вторые после прихода к власти Ким Чен Ына выборы членов Верховного Народного Совета.
Голосование на выборах в парламент является обязательным и избиратели не имеют возможности выбора кандидатов. Любые альтернативные взгляды являются чем-то совершенно неслыханным.
Явка всегда близка к 100%, а поддержка курса власти — единогласна.
Настоящая власть в стране принадлежит лидерам из династии Ким.
Граждане должны демонстрировать абсолютную преданность семье Ким и действующему лидеру.
Как это работает?
В день выборов все граждане старше 17 лет должны выйти и проголосовать.
«То, что вы придете рано, является признаком преданности, поэтому на участках обычно образуются длинные очереди», — рассказывает эксперт по вопросам Северной Кореи Федор Тертицкий, который живет в столице Южной Кореи Сеуле.
На участке граждане получают бюллетень с только одним именем в нем. В бюллетене нечего обозначать, поэтому избиратели просто берут бумажку и кладут его в избирательную урну, стоящую на виду.
На избирательных участках есть и кабинки для «частного» голосования, но пользование ими сразу же вызывает подозрение, — объясняет аналитик.
Теоретически у избирателя есть еще возможность вычеркнуть единого кандидата в бюллетене. Но это, говорит Федор Тертицкий, практически автоматически будет означать, что тобой заинтересуются службы безопасности и, возможно, объявят сумасшедшим.
После того, как избиратель выходит из избирательного участка, ожидается, что он присоединится к праздничной толпе, чтобы вместе с другими выразить свою радость от возможности принять участие в голосовании за мудрое руководство страны.
«В государственных СМИ день выборов изображается как праздник. У каждого избирательного участка люди празднуют», — рассказывает Минйонг Ли, аналитик NK News, интернет-издание, специализирующееся на Северной Корее.
Поскольку голосование является обязательным, выборы также являются инструментом, с помощью которого власть контролирует численность избирателей в каждом округе и количество предателей, которые могли убежать в Китай.
Какие полномочия имеет парламент?
Верховный Народный Совет не имеет фактической власти и предназначен только для того, чтобы утверждать решение лидера Северной Кореи.
Парламент избирается на пять лет.
Законы пишет партийный аппарат, а одобрение их Верховной Народной Радой является лишь формальностью.
Теоретически, ВНС может устранить лидера Кима от власти
Однако в теории у Верховной Народного Совета таки есть власть. Две трети голосов депутатов теоретически могут изменить конституцию страны, а простого большинства достаточно для того, чтобы устранить Ким Чен Ына от власти.
Де-факто ВНС даже не собирается регулярно. На первом заседании депутаты выбирают руководящие органы парламента, которые работают от имени остальных депутатов, а общее собрание парламентариев происходят очень редко.
Существуют различные партии?
Можно предположить, что в Северной Корее существует только одна партия. Но удивительно в парламенте представлены целых три фракции.
Рабочая партия, председателем которой является Ким Чен Ын, конечно, представлена крупнейшей фракцией в парламенте. Но определенное количество мандатов сохраняется за Социал-демократической партией и партией Чхундоге-Чхонудан.
На практике между тремя партиями нет разницы, и все они представлены в Демократическом фронте за восстановление единства Кореи.
Что в итоге?
Предсказать исход выборов довольно несложно, но иногда проходит несколько дней, прежде, чем объявляются конечные результаты.
Сначала обычно идут сообщения о высокой явке. На выборах в 2014 она составляла 99.97%.
Совсем немногие люди могут не проголосовать из-за болезни, но, как говорится в популярной шутке, в день выборов никто не умирает и все здоровы.
Далее появляются результаты выборов в округе Ким Чен Ына — как явка, так и поддержка кандидатов. Обычно, оба показателя составляют 100%.
Наконец, объявляют результаты выборов в остальных округах. Тогда как явка может несколько отклоняться от 100%, поддержка кандидатов обычно полностью единогласна.
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В Северной Корее происходят вторые после прихода к власти Ким Чен Ына выборы членов Верховного Народного Совета.
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