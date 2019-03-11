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СМИ: Кремль отказался от планов передать Японии Курильские острова

12.03.2019 18:21 — Разное | Партизан  
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В Кремле отказались от планов передать Японии Курильские острова, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, и собеседника из Министерства иностранных дел (МИД) России.



Российские власти посчитали, что выдвигаемые Москвой условия неприемлемы для Токио и что японская сторона на них не пойдет, объясняют источники издания.

По их словам, Кремль не хочет прямо отказывать в передаче островов «из соображений дипломатии». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил РБК, действительно ли Россия отказалась от планов передать Японии Курильские острова.


В переговорах с японцами Россия ставила два условия передачи островов. Первое — заключение мирного договора на основе декларации 1956 года, согласно которому Япония должна была признать результаты Второй мировой войны. Второе — отказаться от размещения на островах американских военных баз.


 
 
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В Кремле отказались от планов передать Японии Курильские острова, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, и собеседника из...
 
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