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Россию назвали «проигравшей военной сверхдержавой»

12.03.2019 18:14 — Разное | Партизан  
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Активное внедрение современной Россией средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) объясняется использованием оставшегося после распада Советского Союза технологического задела, потенциал которого в ближайшее время исчерпается, полагает аналитик Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен.



Эксперт считает, что интенсивное использование Москвой в течение последнего десятилетия недорогих и доступных решений, актуальных во времена холодной войны, объясняется неспособностью «идти в ногу с развитием военных технологий Запада».

«Вероятнее всего, Россия будет продолжать следовать тем же путем, но вовсе не такими же темпами, как последние 10 лет. Они работают не только над тем, как заглушить электронику, но и над тем, как ее уничтожить. Радиоэлектронная борьба является средством, позволяющим русским устранять недостатки традиционных вооружений. Таким образом они продолжают стремиться стать военной сверхдержавой, но с позиции проигравшего», - отмечает Й.Кьеллен.

В июне 2018 года аналитик Самуэль Бендетт из американского Центра военно-морского анализа (США) заявил, что российские технологии РЭБ опережают американские и представляют особую угрозу для США и сил НАТО в Европе.


Тогда же президент Академии геополитических проблем (АПН), доктор военных наук Константин Сивков отметил, что вывод из строя информационной радиоэлектронной инфраструктуры американской военной техники «нивелирует ее боевые качества».

В январе того же года американский журнал The National Interest отметил, что использование для уничтожения вражеских групп ударных мини-дронов средств РЭБ выгоднее, чем применение более дорогих ракет класса «воздух - воздух».

 
 
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Активное внедрение современной Россией средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) объясняется использованием оставшегося после распада Советского Союза...
 
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