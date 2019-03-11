Беларусь и Египет договорились о сотрудничестве в сфере культуры

Посол Беларуси в Египте Сергей Рачков и министр культуры Египта Инесс Абдельдаем обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере культуры двух стран, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергей Рачков встретился с Министром культуры Египта Инесс Абдельдаем. В ходе встречи обсуждены состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере культуры", - говорится в сообщении.

Стороны отметили положительный опыт взаимного участия в культурных мероприятиях, проводимых в Беларуси и Египте, включая международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"и международный фестиваль анимационного кино в г.Каире. Рассмотрен календарь предстоящих культурных событий и участие в них представителей двух стран.

Кроме того, достигнута договоренность о проведении в 2019 году Дней культуры Египта в Беларуси, а также об установлении прямого сотрудничества между Большим театром Беларуси и Каирским театром оперы и балета.