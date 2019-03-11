Цикл образовательных лекций о жемчужинах художественного музея под общим названием "Арт-истории" будут продолжены на телеканале "Беларусь-3". Пресс-служба Белтелерадиокомпании уже объявила о начале съемок второго сезона проекта. В нем о шедеврах изобразительного искусства из собрания Национального художественного музея рассказывают его научные сотрудники.

Среди авторов проекта – старший научный сотрудник музея, знаток древнебелорусского искусства Дмитрий Солодкий; исследовательница русского и белорусского искусства XIX-XX вв., старший научный сотрудник Надежда Усова; научный сотрудник, востоковед Никита Монич; ведущий научный сотрудник Наталия Селицкая, заведующая отделом современного белорусского искусства Екатерина Изофатова.

"Арт-истории" – это цикл образовательных лекций о жемчужинах художественного музея – от древних икон до уникальных образцов русского, европейского и восточного искусства XIX–XX веков. Лекторы проследили общемировой след того или иного произведения, соотнесли период создания с историческим контекстом и готовы поделиться этой информацией со зрителями нашего телеканала", – отметил исполнительный продюсер "Беларусь 3" Сергей Катьер.

Премьера проекта "Арт-истории", приуроченного к 80-летию Национального художественного музея, состоялась в конце января. Выпуски выходят на телеканале по воскресеньям в 19.35. А по вторникам на сайте "Беларусь 3" появляются подкасты – аудиоверсии воскресных лекций, удобные для прослушивания в любое время и на любом устройстве с выходом в интернет.

Всего в первом сезоне – десять серий. Съемки восьми выпусков второго сезона уже в разгаре – новые лекции социокультурный телеканал представит в апреле.