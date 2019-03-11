«Вынесли мусор, поставили окно». Кто и как помогает 90-летней женщине из сгоревшей квартиры

История 90-летней Лидии Романчук , которая вынуждена жить в сгоревшей квартире ради сыновей, стала резонансной. Ситуация была и остается неоднозначной, но это не значит, что пожилой женщине не помогают. Люди собрали деньги и уже поставили окно, а местные власти помогли с вывозом мусора и обещают временное жилье, пока в квартире будет идти ремонт.





Вся неоднозначность истории Лидии Федоровны в том, что при способных на физический труд сыновьях пожилая женщина остается беспомощной, живет в сгоревшей квартире и вынуждена сама решать все проблемы. А решает, как умеет: просит о помощи посторонних людей.

Активистка Кристина, которая первая написала о сложной ситуации Лидии Федоровны, уже собрала деньги на ремонт. Это ведь единственное, о чем просила пожилая женщина.





По ее словам, сегодня в сгоревшей гостиной Лидии Федоровны за счет пожертвований неравнодушных людей установили новые стеклопакеты. А до этого Колодищанский райисполком прислал трактор и свою бригаду ребят, которые сами вынесли мусор из квартиры Лидии Федоровны. Ее сыновья участия не принимали.

— Сегодня был у Лидии Романчук и еще раз предложил всей семье переехать на время ремонта в маневренную квартиру, расположенную в Колодищах на улице Центральной, — рассказал заместитель председателя Колодищанского райисполкома Григорий Зельманчук. — Но она отказалась. Сказала, что останется дома и ремонт, который будут делать активисты, ей не помешает. На всякий случай мы держим маневренную квартиру за этой семьей, если вдруг передумают.



Мусор из квартиры Лидии Федоровны уже вывезли. Местные власти организовали трактор и людей.

На ремонт квартиры активистами было собрано порядка двух тысяч рублей.

— Уже установили окно в гостиной, и там уже хотя бы светло и не холодно, — говорит Кристина. — В субботу планируем начинать монтажные работы по полу в гостиной. Перед тем как начинать ремонт в квартире Лидии Федоровны, мы обсуждали план работ со строительной бригадой. Там, мы уже и сами поняли это, просто огромный фронт работ — начиная от замены всей проводки и заканчивая ремонтом гостиной. Остальные комнаты достаточно будет просто вымыть, иначе на все, боюсь, не хватит денег.

Кристина признается: история неоднозначная, но остаться в стороне она не может и сдаваться не собирается.

— В первые дни после публикации истории Лидии Федоровны в Instagram приходилось отвечать всем до 4−5 утра. За это время у нас образовалась группа неравнодушных людей, которые помогли и деньгами, и мебелью, и вещами. Знаете, что я поняла? Вокруг меня очень много хороших людей. Эти люди не будут разбираться, кто там достоин помощи, а кто — нет. Судить об этом всегда сложно. Мы будем просто помогать.