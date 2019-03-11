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«Вынесли мусор, поставили окно». Кто и как помогает 90-летней женщине из сгоревшей квартиры
Вся неоднозначность истории Лидии Федоровны в том, что при способных на физический труд сыновьях пожилая женщина остается беспомощной, живет в сгоревшей квартире и вынуждена сама решать все проблемы. А решает, как умеет: просит о помощи посторонних людей.
Активистка Кристина, которая первая написала о сложной ситуации Лидии Федоровны, уже собрала деньги на ремонт. Это ведь единственное, о чем просила пожилая женщина.
По ее словам, сегодня в сгоревшей гостиной Лидии Федоровны за счет пожертвований неравнодушных людей установили новые стеклопакеты. А до этого Колодищанский райисполком прислал трактор и свою бригаду ребят, которые сами вынесли мусор из квартиры Лидии Федоровны. Ее сыновья участия не принимали.
— Сегодня был у Лидии Романчук и еще раз предложил всей семье переехать на время ремонта в маневренную квартиру, расположенную в Колодищах на улице Центральной, — рассказал заместитель председателя Колодищанского райисполкома Григорий Зельманчук. — Но она отказалась. Сказала, что останется дома и ремонт, который будут делать активисты, ей не помешает. На всякий случай мы держим маневренную квартиру за этой семьей, если вдруг передумают.
На ремонт квартиры активистами было собрано порядка двух тысяч рублей.
— Уже установили окно в гостиной, и там уже хотя бы светло и не холодно, — говорит Кристина. — В субботу планируем начинать монтажные работы по полу в гостиной. Перед тем как начинать ремонт в квартире Лидии Федоровны, мы обсуждали план работ со строительной бригадой. Там, мы уже и сами поняли это, просто огромный фронт работ — начиная от замены всей проводки и заканчивая ремонтом гостиной. Остальные комнаты достаточно будет просто вымыть, иначе на все, боюсь, не хватит денег.
Кристина признается: история неоднозначная, но остаться в стороне она не может и сдаваться не собирается.
— В первые дни после публикации истории Лидии Федоровны в Instagram приходилось отвечать всем до 4−5 утра. За это время у нас образовалась группа неравнодушных людей, которые помогли и деньгами, и мебелью, и вещами. Знаете, что я поняла? Вокруг меня очень много хороших людей. Эти люди не будут разбираться, кто там достоин помощи, а кто — нет. Судить об этом всегда сложно. Мы будем просто помогать.
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История Лидии Романчук, которая с двумя сыновьями живет в сгоревшей квартире, получила продолжение. Пожилой женщине решили помочь с ремонтом активисты, а местные...
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