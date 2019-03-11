Обрушение породы произошло на шахте "Карагайлинская " в Кемеровской области, сообщили "Интерфаксу " в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"На участке, где произошло обрушение, находилось семь человек, один из них оказался под завалами", - сказал представитель пресс-службы. Он уточнил, что в результате его извлекли сами шахтеры и охарактеризовал его состояние как "с признаками жизни".

Вентиляция шахты не нарушена, шахта продолжает угледобычу.

По словам представителя ведомства, в шахте в момент аварии находились 59 человек, 52 из них остаются под землей и продолжают работу. На место прибыли два отделения военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ).

Получить комментарий департамента охраны здоровья населения администрации Кемеровской области "Интерфаксу" пока не удалось.