Британия, Франция и Ирландия временно закрывают свои воздушные пространства для самолетов Boeing 737 MAX

Управление гражданской авиации Великобритании приняло решение временно запретить полеты самолетов Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве после авиакатастрофы в Эфиопии.

"В качестве меры предосторожности мы издали распоряжение приостановить рейсы любых коммерческих пассажирских самолетов (данного типа - ИФ) любых авиалиний, которые прибывают, вылетают или совершают полеты через воздушное пространство Великобритании", - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что Управление гражданской авиации Великобритании тщательно следит за развитием ситуации.

"Соответствующее распоряжение будет действовать до дальнейшего распоряжения", - указывается в сообщении.

Между тем, по сообщениям европейских СМИ, о приостановке полетов самолетов Boeing 737 MAX во вторник также объявила норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle.

Франция и Ирландия также присоединились к запрету Великобритании и объявили о временном запрете на полеты авиалайнеров Boeing 737 MAX в своих воздушных пространствах.

Германия со своей стороны ввела запрет на полеты авиалайнеров 737 MAX 8. Согласно сообщению агентства ДПА, представитель министерства транспорта ФРГ отметил, что на такой шаг местные власти пошли "из соображений безопасности". Таким образом, в Берлине, в отличие от Лондона, приостановили полеты только самолетов одной из модификаций данной модели, а не всего семейства авиалайнеров 737 MAX.

Власти Омана, как власти ФРГ, объявили о решении временно ввести запрет на данный тип авиалайнеров. Ведущая авиакомпания страны Oman Air, которая эксплуатирует пять Boeing 737 MAX 8, сообщила, что "приостановит полеты как можно скорее".

Агентство ДПА в свою очередь сообщает, что один из крупнейших европейских туристических концернов - компания TUI - приняла решения отменить все перелеты на Boeing 737 MAX 8 по всем направлениям.

Несколько американских сенаторов во вторник призвали ввести временный полный запрет на эксплуатацию данного типа самолетов. Среди них - сенатор от Республиканской партии Митт Ромни. В своем аккаунте в Twitter он написал, что необходимо приостановить полеты этой модели "до того момента, как расследование не установит причины последних авиакатастроф". Сенатор-демократ Ричард Блюменталь в свою очередь призвал действовать "быстро и решительно, чтобы обеспечить защиту американских путешественников, пилотов и борпроводников".

Несколько стран ранее уже ввели запрет на полеты Boeing 737 MAX 8, среди них - Малайзия и Австралия. Ряд авиалиний также приостановил эксплуатацию данного вида самолетов, в частности, речь идет об одной из ведущих южноамериканских авиакомпаний Aerolineas Argentinas, а также - о южнокорейской The Eastar Jet.

Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.