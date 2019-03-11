В сфере особого внимания: реализация Директив Президента в АПК, строительстве и ЖКХ, масштабные работы на развязке в Гродно и на трассе М6

Реализация подписанных Главой государства Директив в сферах агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и строительной отрасли получила особый акцент в ходе оперативного совещания в облисполкоме, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов.

– Должно быть четкое понимание, что эти Директивы – не только фактический документ. В реальном воплощении они создавались в ходе глубокого изучения каждой сферы, острых моментов, которые волнуют граждан и влияют на качество нашей жизни, – подчеркнул председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов. – Необходимо изучить каждую деталь, каждый аспект, который должен быть реализован в отраслях, и составить план действий по практической реализации намеченного.

Это касается каждой обозначенной в Директивах сферы. В частности, один из моментов в агропромышленном комплексе – завершение строительства и реконструкции молочно-товарных ферм и комплексов. В Гродненском регионе, как подтверждают специалисты, незавершенных объектов нет – все работает. Однако существующие отдельные элементы в МТФ нужно довести до финального уровня, как и было спланировано в проектах. Отдельным пунктом, как подчеркнул Владимир Кравцов, стоит производство молока. А именно увеличение надоев от одной коровы в год – не менее 7 000 килограммов.

При обсуждении Директивы в отрасли жилищно-коммунального хозяйства один из акцентов был сделан на реализацию программ прокладки и ремонта тепловых сетей и инфраструктуры водоснабжения. В частности – обеспечение населения качественной питьевой водой. Уже составлен график строительства 46 станций обезжелезивания на весь 2019 год. Большинство объектов введут в эксплуатацию в третьем–четвертом кварталах. Председатель облисполкома дал поручение предусмотреть те населенные пункты, в которых сейчас есть вопросы по обеспечению качественной водой, но которые не внесены в структуру обслуживания ЖКХ региона. Важно при этом получать обратную связь от жителей области – здесь актуальной должна стать практика общественных слушаний. Проекты, в том числе и ЖКХ, должны обсуждаться вместе с жителями.

В строительной отрасли доминанта развития за индивидуальной застройкой. Таких домов от общего числа ежегодно вводимого жилья должно стать 40 процентов. В 2019-м план предусматривает сдачу более 164 000 квадратных метров.