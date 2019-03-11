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Брендовые праздники, концертный марафон и виртуальный музей. Как на Гродненщине будут праздновать 75-летний юбилей области

12.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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В сентябре Гродненская область отметит 75-летний юбилей. Подготовка к празднику идет полным ходом. Приуроченные к этой дате медийные проекты, тематические  телепрограммы и фильмы об истории края, билборды в населенных пунктах и баннеры на сайтах – все это уже есть. О том, что еще предстоит сделать и как эта работа продвигается в районах области, шла речь на очередном заседании областного организационного комитета, который возглавляет заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович.

Брендовые праздники, концертный марафон и виртуальный музей. Как на Гродненщине будут праздновать 75-летний юбилей области
 
В работе оргкомитета в режиме видеоконференции приняли участие заместители председателей райисполкомов, курирующие социальную сферу, а также руководители общественных организаций.
 
 На первом заседании организационного комитета по празднованию 75-летия Гродненской области  были обозначены приоритеты, определены главные концептуальные направления, которые позволят масштабно и достойно провести юбилейный год области, а также исполнители проектов, – отметил Виктор Лискович. –  Определенная работа на местах уже проводится. Мы все ближе  подходим к финальным мероприятиям. Вскоре откроется целый ряд объектов, среди которых областная филармония, Доска почета. Активно ведутся работы на реконструкции Дворца текстильщиков,  на возведении социальных объектов в Островце. Свою лепту вносят общественные организации. В юбилейный год каждое предприятие или организация должны показать себя с самой лучшей стороны, привести  в порядок свою территорию, высадить деревья. Будем привлекать и молодежь от школьников до студентов. Важно не только высадить новые аллеи и скверы, но  затем и ухаживатьт за ними. В преддверие 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков хочу подчеркнуть, что без внимания не останутся ни ветераны войны, ни ветераны труда и одинокие люди.
Брендовые праздники, концертный марафон и виртуальный музей. Как на Гродненщине будут праздновать 75-летний юбилей области
 
Как подчеркнул Виктор Лискович, год 75-летнего юбилея – время подведения итогов. Планируется издание целого ряда  фотоальбомов, среди которых посвященные художникам, спортсменам, прославившим принеманский край, фотопроекты об Августовском канале. Выйдут в свет две исторические книги  о Гродно и Слониме. В планах выход книги, приуроченной к 975-летию первого летописного упоминания города Новогрудка.  В фотоальбоме «Гродненская область – 75» найдут отражение достижения нашего региона. В год проведения II Европейских игр не останется без внимания работа таможенных служб и пограничников, реконструкция пограничных постов и дорог, в частности, М6.  К слову, автодорога расширится не только по «асфальтовой» части, но и онлайн. В ближайшее время будет запущено мобильное приложение по М6, которое позволит туристам ознакомиться  с  достопримечательностями, инфраструктурой вокруг трассы. Готовится и мобильное приложение по Августовскому каналу.  
 
Брендовые праздники, концертный марафон и виртуальный музей. Как на Гродненщине будут праздновать 75-летний юбилей области
 
Активно включились в работу по подготовке празднования юбилея области все районы, о чем рассказали заместители председателей райисполкомов. Выполняя  намеченное областной программой, каждый регион старается внести свою изюминку,  исходя из особенностей того или иного района планирует  свои брендовые мероприятия.
 
В Берестовицком районе в июле  массовым обещает быть районный праздник «Берест-Фэст» и фестиваль коллективов любительского творчества  учреждений культуры района.  В Кореличском районе уже стартовали тематические кинопоказы фильмов о Гродненской области и Кореличчине, открыты выставки, в том числе и передвижные. Из новинок в планах: проведение брейн-ринга на знание истории области, фотофлешмоба в социальных сетях, конкурса ремесленников на лучшую сувенирную продукцию. В Лидском районе планируется открытие Доски почета семейной династии, мотопутешествие. Открытие юбилейной музейной  экспозиции предваряет  работа в онлайне с показом фотографий и архивных документов, вовлечением жителей района в проведение тематических вечеров одной фотографии.  На протяжении всего летнего периода праздничные действа будут разворачиваться возле Дворца культуры и Лидского замка, где пройдут концерты, фестиваль  молодежных субкультур, брейринг и другие мероприятия.
Брендовые праздники, концертный марафон и виртуальный музей. Как на Гродненщине будут праздновать 75-летний юбилей области
 
 В каждом районе должны быть организованы фотозоны, посвященные 75-летию области, 75-летию освобождения Беларуси, II  Евроиграм. Их необходимо обустроить в людных местах, где  все желающие смогут сфотографироваться на память, а затем разместить свои фото в социальных сетях, – отметил заместитель председателя облисполкома. – Расширенное и масштабное присутствие юбилейных событий онлайн – это прежде всего и имиджевый фактор.
Брендовые праздники, концертный марафон и виртуальный музей. Как на Гродненщине будут праздновать 75-летний юбилей области
 
В Мостовском районе уже прошло два концерта в сельских  Домах культуры и планируется проводить их по 2-3 ежемесячно. Такая практика, как подчеркнул Виктор Лискович, должна быть в каждом районе. К юбилею области на Мостовщине хотят приурочить праздник реки Неман, городской арт-пикник «На хвалях Нёмана». В Новогрудском районе  по аналогии открытой в музее экспозиции об истории спорта хотят создать  подобные уголки в спортивных учреждениях района, где будет рассказываться о достижениях земляков-спортсменов, прославивших свой край. Районная организация БРСМ разработала и внедряет в учреждениях образования  акцию  «75 добрых дел». В рамках проведения в июне  15-го республиканского экологического форума в районе будут высажены 75 деревьев.
 
Брендовые праздники, концертный марафон и виртуальный музей. Как на Гродненщине будут праздновать 75-летний юбилей области
 
Целый ряд объектов социальной сферы в этом году вводится в эксплуатацию  в Островецком районе. Их ввод будет приурочен к 75-летию области как  свидетельство успешного развития региона. Уже в этом месяцев в Островце  открывается туристический информационный центр, где также можно будет узнать о достижениях области за 75 лет существования области. Интересным брендовым мероприятием может стать традиционный фест, посвященный Троице, в Гервятском костеле, который расширят на весь район.
 
На Ошмянщине дан старт районному фестивалю,  концерты пройдут в 15 населенных пунктах. Из новинок готовится к открытию музей сыра в агрогородке Жупраны, экспозиция в башне Гольшанского замка. А в Волковысском районе самодеятельные артисты отправятся с концертами по агрогородкам. В Вороновском районе собираются разбить розарий.  На Дятловщине к празднованию юбилея области решено привлечь отдыхающих в санаториях, организовав для них концертные программы, предложив соответствующие сувениры. В Зельве хорошей площадкой для празднования 75-летия области  должен стать  первый день традиционного праздника «Анненский кирмаш». В Ивье районные власти совместно с общественными организациями чествуют  юбиляров. В Свислочи  районная организация БРСМ предложила всем строительным отрядам дать имена знаменитых земляков. Различные культурно-массовые мероприятия также пройдут в Сморгонском, Слонимском и Щучинском районах.
 
Брендовые праздники, концертный марафон и виртуальный музей. Как на Гродненщине будут праздновать 75-летний юбилей области
 
Местом проведения праздника в Гродно станет не только центр города, но и микрорайоны. Везде будут установлены фотозоны, пройдут концерты, мероприятия для молодежи.
 
С интересными инициативами выступают общественные организации области. Как рассказал председатель областного объединения профсоюзов Ромуальд Юровский, создается виртуальный музей трудовых династий области, который будет размещен на сайте областного объединения профсоюзов, а также районных организаций. В апреле-мае будет высажена аллея трудовой славы в честь людей, внесших значительный вклад в развитие Гродненщины. В рамках празднования 1 Мая  более масштабным станет праздничное шествие, в котором особое место  займут ветераны труда.
 
Брендовые праздники, концертный марафон и виртуальный музей. Как на Гродненщине будут праздновать 75-летний юбилей области
 
Как рассказал председатель областной ветеранской организации Иван Тустов, в рамках международной акции  «Сирень Победы» элитные сорта сирени будут высажены в Коложском парке. В планах чествование ровесников области, тех, кому в этом году исполняется 75 лет.
 
Свои предложения по празднованию юбилея области высказали руководители таких общественных организаций, как «Белая Русь», Красный Крест,  ОО «БРСМ», Белорусский союз женщин.
 
Брендовые праздники, концертный марафон и виртуальный музей. Как на Гродненщине будут праздновать 75-летний юбилей области
 
Начальник управления культуры облисполкома Елена Климович отметила, что к юбилею области будут открыты ряд новых музейных экспозиций, в частности, в Ивьевском музее национальных культур, в Северной башне Гольшанского замка, в Юго-Западной башне Лидского замка и временная экспозиция в левом флигеле дворцово-паркового комплекса в деревне Святск.
 
И это далеко не все планы, осуществление которых позволит сделать празднование юбилея Гродненской области масштабным знаковым событием.
 
 
 
 
Фото Яна ХВЕДЧИНА
Ирина АНИКЕВИЧ
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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В сентябре Гродненская область отметит 75-летний юбилей. Подготовка к празднику идет полным ходом. Приуроченные к этой дате медийные проекты, тематические ...
 
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