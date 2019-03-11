Брендовые праздники, концертный марафон и виртуальный музей. Как на Гродненщине будут праздновать 75-летний юбилей области

В сентябре Гродненская область отметит 75-летний юбилей. Подготовка к празднику идет полным ходом. Приуроченные к этой дате медийные проекты, тематические телепрограммы и фильмы об истории края, билборды в населенных пунктах и баннеры на сайтах – все это уже есть. О том, что еще предстоит сделать и как эта работа продвигается в районах области, шла речь на очередном заседании областного организационного комитета, который возглавляет заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович.







В работе оргкомитета в режиме видеоконференции приняли участие заместители председателей райисполкомов, курирующие социальную сферу, а также руководители общественных организаций.

– На первом заседании организационного комитета по празднованию 75-летия Гродненской области были обозначены приоритеты, определены главные концептуальные направления, которые позволят масштабно и достойно провести юбилейный год области, а также исполнители проектов, – отметил Виктор Лискович. – Определенная работа на местах уже проводится. Мы все ближе подходим к финальным мероприятиям. Вскоре откроется целый ряд объектов, среди которых областная филармония, Доска почета. Активно ведутся работы на реконструкции Дворца текстильщиков, на возведении социальных объектов в Островце. Свою лепту вносят общественные организации. В юбилейный год каждое предприятие или организация должны показать себя с самой лучшей стороны, привести в порядок свою территорию, высадить деревья. Будем привлекать и молодежь от школьников до студентов. Важно не только высадить новые аллеи и скверы, но затем и ухаживатьт за ними. В преддверие 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков хочу подчеркнуть, что без внимания не останутся ни ветераны войны, ни ветераны труда и одинокие люди.





Как подчеркнул Виктор Лискович, год 75-летнего юбилея – время подведения итогов. Планируется издание целого ряда фотоальбомов, среди которых посвященные художникам, спортсменам, прославившим принеманский край, фотопроекты об Августовском канале. Выйдут в свет две исторические книги о Гродно и Слониме. В планах выход книги, приуроченной к 975-летию первого летописного упоминания города Новогрудка. В фотоальбоме «Гродненская область – 75» найдут отражение достижения нашего региона. В год проведения II Европейских игр не останется без внимания работа таможенных служб и пограничников, реконструкция пограничных постов и дорог, в частности, М6. К слову, автодорога расширится не только по «асфальтовой» части, но и онлайн. В ближайшее время будет запущено мобильное приложение по М6, которое позволит туристам ознакомиться с достопримечательностями, инфраструктурой вокруг трассы. Готовится и мобильное приложение по Августовскому каналу.





Активно включились в работу по подготовке празднования юбилея области все районы, о чем рассказали заместители председателей райисполкомов. Выполняя намеченное областной программой, каждый регион старается внести свою изюминку, исходя из особенностей того или иного района планирует свои брендовые мероприятия.

В Берестовицком районе в июле массовым обещает быть районный праздник «Берест-Фэст» и фестиваль коллективов любительского творчества учреждений культуры района. В Кореличском районе уже стартовали тематические кинопоказы фильмов о Гродненской области и Кореличчине, открыты выставки, в том числе и передвижные. Из новинок в планах: проведение брейн-ринга на знание истории области, фотофлешмоба в социальных сетях, конкурса ремесленников на лучшую сувенирную продукцию. В Лидском районе планируется открытие Доски почета семейной династии, мотопутешествие. Открытие юбилейной музейной экспозиции предваряет работа в онлайне с показом фотографий и архивных документов, вовлечением жителей района в проведение тематических вечеров одной фотографии. На протяжении всего летнего периода праздничные действа будут разворачиваться возле Дворца культуры и Лидского замка, где пройдут концерты, фестиваль молодежных субкультур, брейринг и другие мероприятия.





– В каждом районе должны быть организованы фотозоны, посвященные 75-летию области, 75-летию освобождения Беларуси, II Евроиграм. Их необходимо обустроить в людных местах, где все желающие смогут сфотографироваться на память, а затем разместить свои фото в социальных сетях, – отметил заместитель председателя облисполкома. – Расширенное и масштабное присутствие юбилейных событий онлайн – это прежде всего и имиджевый фактор.





В Мостовском районе уже прошло два концерта в сельских Домах культуры и планируется проводить их по 2-3 ежемесячно. Такая практика, как подчеркнул Виктор Лискович, должна быть в каждом районе. К юбилею области на Мостовщине хотят приурочить праздник реки Неман, городской арт-пикник «На хвалях Нёмана». В Новогрудском районе по аналогии открытой в музее экспозиции об истории спорта хотят создать подобные уголки в спортивных учреждениях района, где будет рассказываться о достижениях земляков-спортсменов, прославивших свой край. Районная организация БРСМ разработала и внедряет в учреждениях образования акцию «75 добрых дел». В рамках проведения в июне 15-го республиканского экологического форума в районе будут высажены 75 деревьев.





Целый ряд объектов социальной сферы в этом году вводится в эксплуатацию в Островецком районе. Их ввод будет приурочен к 75-летию области как свидетельство успешного развития региона. Уже в этом месяцев в Островце открывается туристический информационный центр, где также можно будет узнать о достижениях области за 75 лет существования области. Интересным брендовым мероприятием может стать традиционный фест, посвященный Троице, в Гервятском костеле, который расширят на весь район.

На Ошмянщине дан старт районному фестивалю, концерты пройдут в 15 населенных пунктах. Из новинок готовится к открытию музей сыра в агрогородке Жупраны, экспозиция в башне Гольшанского замка. А в Волковысском районе самодеятельные артисты отправятся с концертами по агрогородкам. В Вороновском районе собираются разбить розарий. На Дятловщине к празднованию юбилея области решено привлечь отдыхающих в санаториях, организовав для них концертные программы, предложив соответствующие сувениры. В Зельве хорошей площадкой для празднования 75-летия области должен стать первый день традиционного праздника «Анненский кирмаш». В Ивье районные власти совместно с общественными организациями чествуют юбиляров. В Свислочи районная организация БРСМ предложила всем строительным отрядам дать имена знаменитых земляков. Различные культурно-массовые мероприятия также пройдут в Сморгонском, Слонимском и Щучинском районах.





Местом проведения праздника в Гродно станет не только центр города, но и микрорайоны. Везде будут установлены фотозоны, пройдут концерты, мероприятия для молодежи.

С интересными инициативами выступают общественные организации области. Как рассказал председатель областного объединения профсоюзов Ромуальд Юровский, создается виртуальный музей трудовых династий области, который будет размещен на сайте областного объединения профсоюзов, а также районных организаций. В апреле-мае будет высажена аллея трудовой славы в честь людей, внесших значительный вклад в развитие Гродненщины. В рамках празднования 1 Мая более масштабным станет праздничное шествие, в котором особое место займут ветераны труда.





Как рассказал председатель областной ветеранской организации Иван Тустов, в рамках международной акции «Сирень Победы» элитные сорта сирени будут высажены в Коложском парке. В планах чествование ровесников области, тех, кому в этом году исполняется 75 лет.

Свои предложения по празднованию юбилея области высказали руководители таких общественных организаций, как «Белая Русь», Красный Крест, ОО «БРСМ», Белорусский союз женщин.





Начальник управления культуры облисполкома Елена Климович отметила, что к юбилею области будут открыты ряд новых музейных экспозиций, в частности, в Ивьевском музее национальных культур, в Северной башне Гольшанского замка, в Юго-Западной башне Лидского замка и временная экспозиция в левом флигеле дворцово-паркового комплекса в деревне Святск.

И это далеко не все планы, осуществление которых позволит сделать празднование юбилея Гродненской области масштабным знаковым событием.