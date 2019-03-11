9 марта в ГУО «Средняя школа №29 г.Бреста» прошел конкурс «Хозяюшка», посвящённый Международному женскому дню.



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В конкурсе приняли участие ученицы 10-х классов. Девочки готовили и украшали салаты, шили на швейных машинках, делали прически и убирали свои рабочие места – словом, конкурсы были разнообразные.



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Перед жюри стояла сложная задача, потому что все конкурсантки очень старались и делали все правильно. «Лучшая швея», «Лучший кулинар», «Лучший стилист», «Мисс аккуратность», «Приз зрительских симпатий» - в этих номинациях жюри выбрало победителей.



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В итоге «Лучшей Хозяюшкой» была признана учащаяся 10Б класса Яковчук Кристина.



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В то время как девочки выполняли задания, зрители наслаждались песнями и участвовали в викторинах. В зале царила атмосфера тепла и уюта. Участницы и зрители конкурса возвращались домой в хорошем настроении.



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Учитель трудового обучения И.В.Грачева