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В ГУО «Средняя школа №29 г.Бреста» прошел конкурс «Хозяюшка»

12.03.2019 20:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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9 марта в ГУО «Средняя школа №29 г.Бреста» прошел конкурс «Хозяюшка», посвящённый Международному женскому дню.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64259.php

В ГУО «Средняя школа №29 г.Бреста» прошел конкурс «Хозяюшка»

В конкурсе приняли участие ученицы 10-х классов. Девочки готовили и украшали салаты, шили на швейных машинках, делали прически и убирали свои рабочие места – словом, конкурсы были разнообразные.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64259.php

В ГУО «Средняя школа №29 г.Бреста» прошел конкурс «Хозяюшка»

Перед жюри стояла сложная задача, потому что все конкурсантки очень старались и делали все правильно. «Лучшая швея», «Лучший кулинар», «Лучший стилист», «Мисс аккуратность», «Приз зрительских симпатий» - в этих номинациях жюри выбрало победителей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64259.php

В ГУО «Средняя школа №29 г.Бреста» прошел конкурс «Хозяюшка»
 В ГУО «Средняя школа №29 г.Бреста» прошел конкурс «Хозяюшка»

В итоге «Лучшей Хозяюшкой» была признана учащаяся 10Б класса Яковчук Кристина.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64259.php

В ГУО «Средняя школа №29 г.Бреста» прошел конкурс «Хозяюшка»

В то время как девочки выполняли задания, зрители наслаждались песнями и участвовали в викторинах. В зале царила атмосфера тепла и уюта. Участницы и зрители конкурса возвращались домой в хорошем настроении.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64259.php

В ГУО «Средняя школа №29 г.Бреста» прошел конкурс «Хозяюшка»

Учитель трудового обучения И.В.Грачева

 
Теги: Брест
 
 
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  9 марта в ГУО «Средняя школа №29 г.Бреста» прошел конкурс «Хозяюшка», посвящённый Международному женскому дню. В конкурсе приняли участие ученицы 10-х классов....
 
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