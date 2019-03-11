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Мероприятия по наведению порядка и благоустройству населённых пунктов продлятся в районе до 30 апреля
12.03.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
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Мероприятия по наведению порядка и благоустройству населённых пунктов продлятся в районе до 30 апреля
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