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Пентагон попросил $2,6 млрд на разработку гиперзвукового оружия

12.03.2019 20:40 — Разное | Партизан  
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Всего Трамп запросил на нацбезопасность $750 млрд.

Министерство обороны США опубликовало пояснения к запрашиваемому ведомством бюджету на 2020-й финансовый год (исчисляется с 1 октября 2019 года). Общие параметры проекта документа накануне раскрыл Белый дом, передает РБК.

Как указывают в Минобороны, президент Дональд Трамп запросил у конгресса $750 млрд на национальную безопасность, из них $718,3 млрд предназначены Пентагону.

В специально подготовленной презентации военные указывают, что после окончания холодной войны установился период военного превосходства США, однако с тех пор в Соединенных Штатах наблюдались «разрушительные тенденции» в готовности к ответу на угрозы. Как считают в Пентагоне, эти тенденции были вызваны нестабильностью бюджета, растянувшейся на десятилетия кампанией против экстремизма и отсутствием сфокусированного стратегического видения.

«Китай и Россия начали разрабатывать военные потенциалы с целью (…) подорвать влияние США», — считают военные.


В частности, $2,6 млрд Пентагон планирует направить на разработку гиперзвукового оружия, которое противнику будет сложно обнаружить, поясняет в другом сообщении ведомство. Еще $3,7 млрд военные хотят потратить на разработку беспилотных аппаратов, которые «повысят свободу маневрирования и летальность». В числе инновационных проектов Пентагон также называет системы, основанные на искусственном интеллекте и машинном обучении, — они предназначены для Объединенного центра искусственного интеллекта (JAIC, внедряет соответствующие технологии в сфере военной деятельности). На эти проекты военные просят $2,6 млрд.

 
 
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Всего Трамп запросил на нацбезопасность $750 млрд.
 
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