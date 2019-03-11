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Лидеры кампании «Говори правду» встретились с послом России

12.03.2019 19:41 — Разное | Партизан  
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Андрей Дмитриев и Татьяна Короткевич провели полуторачасовую встречу с послом России Михаилом Бабичем. Встреча состоялась по предложению руководства «Говори правду».


Андрей Дмитриев, Михаил Бабич, Татьяна Короткевич. Фото из фейсбука

Андрей Дмитриев отмечает, что они с Татьяной встречаются с послами разных стран, в этом ряду и встреча с официальным представителем России. Как говорит Дмитриев, важным является то, чтобы диалог происходил не только между представителями власти, но чтобы свое мнение могли выражать и представители гражданского общества.

По словам Дмитриева, речь шла об экономическом сотрудничестве между нашими странами, будущем Союзного государства, попытках Беларуси улучшить отношения с Евросоюзом и США.


Важной частью беседы стал вопрос независимости Беларуси. Лидеры «Говори правду» донесли послу Бабичу, что в Беларуси негативно воспринимаются любые нападки на суверенитет страны. Посол Бабич заверил, что речь не идет о поглощении Беларуси.

Андрей Дмитриев заверил, что они не искали поддержки в российском посольстве. «Нашей целью было донести свою позицию, а также лучше понимать позицию собеседников», — заверил Дмитриев.

 
 
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Андрей Дмитриев и Татьяна Короткевич провели полуторачасовую встречу с послом России Михаилом Бабичем. Встреча состоялась по предложению руководства «Говори...
 
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