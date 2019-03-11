Лидеры кампании «Говори правду» встретились с послом России

Андрей Дмитриев, Михаил Бабич, Татьяна Короткевич. Фото из фейсбука





Андрей Дмитриев отмечает, что они с Татьяной встречаются с послами разных стран, в этом ряду и встреча с официальным представителем России. Как говорит Дмитриев, важным является то, чтобы диалог происходил не только между представителями власти, но чтобы свое мнение могли выражать и представители гражданского общества.





По словам Дмитриева, речь шла об экономическом сотрудничестве между нашими странами, будущем Союзного государства, попытках Беларуси улучшить отношения с Евросоюзом и США.









Важной частью беседы стал вопрос независимости Беларуси. Лидеры «Говори правду» донесли послу Бабичу, что в Беларуси негативно воспринимаются любые нападки на суверенитет страны. Посол Бабич заверил, что речь не идет о поглощении Беларуси.





Андрей Дмитриев заверил, что они не искали поддержки в российском посольстве. «Нашей целью было донести свою позицию, а также лучше понимать позицию собеседников», — заверил Дмитриев.